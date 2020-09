Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion CITROEN C5 Aircross Hybrid ÉVALUATION Un SUV compact hybride rechargeable coloré à l'espace modulable 8.2 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 8/10 9/10 9/10 9/10 8/10 8/10 9/10 10/10 5/10 7/10 13 Photos © Citroen Synthése Un SUV compact hybride rechargeable coloré doté de sièges arrière indépendants et coulissants

Le SUV compact hybride rechargeable Citroën C5 Aircross Hybrid s'appuie sur des codes clairement identifiables comme des grandes roues et un capot haut. Le style extérieur coloré est porté par un capot haut, une ceinture de caisse horizontale parallèle à la route, un empattement de 2,73 mètres, des porte-à-faux courts, de grandes roues de 730 mm, des volumes fluides ponctués d'éléments graphiques colorés, des Airbump, une garde au sol de 230 mm et des barres de toit. Le SUV C5 Aircross Hybrid possède une identité visuelle propre avec un pavillon flottant et la continuité des vitrages à 360°. La face avant élargie du SUV C5 Aircross Hybrid met en scène la signature lumineuse technologique full LED à double étage sur une calandre imposante. Les protections de passages de roues et de bas de caisse sont mises en valeur par le modelé graphique des Airbump intégrant une ponctuelle colorée. La ceinture vitrée est surlignée par une signature latérale chromée en « C ». Le C5 Aircross Hybrid dispose d'une modularité de monospace avec trois sièges arrière individuels coulissants, escamotables et inclinables. Le coffre d'un volume modulable de 460 à 600 litres profite d'une large ouverture et de formes cubiques. Le volume de chargement atteint jusqu'à 1 510 litres une fois les sièges arrière rabattus. Conçu sur la plateforme EMP2, le SUV compact hybride rechargeable Citroën bénéficie de suspensions avec butées hydrauliques progressives offrant une qualité de filtrage et un confort de roulage typiquement Citroën. Mis à jour le 11/09/2020