Restez connecté sur l’actualité automobile

Toyota lève le voile sur le crossover urbain du segment A Aygo X (prononcé Aygo « Cross »).



L'Aygo X est construite sur la plate-forme GA-B, issue de la Toyota New Global Architecture (TNGA), introduite sur la



Dérivée du concept « Aygo X prologue », l'Aygo X revendique un caractère jeune et amusant.



DESIGN



L'Aygo X se distingue par sa posture robuste avec un ratio hauteur des pneumatiques/carrosserie de 40 %, habituellement observé sur des crossovers de taille intermédiaire.



Le traitement biton de la carrosserie de l'Aygo X, associé aux « couleurs épicées » (Vert Cardamome, Rouge Piment, Beige Gingembre et Bleu Genièvre), crée un profil graphique unique tout en mettant en avant la capacité de la voiture à se mettre en action.



La ligne de toit anguleuse augmente également la sensation de dynamisme.



À l'avant, les projecteurs épousent la forme du capot dans un mouvement qui ressemble à une aile.



Plus bas, la calandre, les phares antibrouillards et la plaque inférieure de protection de soubassement avant réinterprètent le thème du double trapèze de l'Aygo.



La finition intérieure répond aux couleurs extérieures épicées pour donner un style distinctif au tableau de bord et à la console centrale.



CHASSIS



Le crossover du segment A Aygo X repose sur la plate-forme GA-B de la Yaris et de la Yaris Cross avec un châssis spécialement adapté, notamment avec des porte-à-faux avant et arrière réduits.



Avec une longueur de 3 700 mm, une largeur de 1 740 mm et une hauteur de 1 510 mm, l'Aygo X offre un rayon de braquage réduit de 4,70 m.



CONDUITE



Le petit crossover urbain surélevé affiche une garde au sol augmentée de 11 mm par rapport à celle de la plus de présence sur la route et au conducteur une meilleure vision de la circulation grâce à une assise surélevée de 55 mm.



Le système de direction a été optimisé pour des parcours mixtes.



La transmission S-CVT revendique un fonctionnement intuitif et une linéarité parfaite tout en maintenant un bon équilibre entre performance et



CONFORT



Le niveau sonore à l'intérieur a été réduit grâce à une utilisation intensive de matériaux d'isolation acoustique afin de créer un habitacle silencieux.



Le système audio JBL se compose de quatre haut-parleurs couplés à un amplificateur de 300 W et à un grand caisson de basse de 200 mm situé dans le coffre.



TECHNOLOGIES



L'Aygo X reçoit les



Le Toyota Smart Connect s'articule autour d'un écran tactile haute définition de 9 pouces, d'un éclairage et d'un système de recharge à induction. Il offre une navigation connectée permettant l'actualisation en temps réel des informations de circulation.



Via Android



Des logiciels et des services connectés seront introduits au fil du temps via des mises à jour à distance.



L'application pour smartphone MyT permet d'accéder à diverses informations telles que le niveau de carburant, l'analyse de la conduite, des alertes



La technologie d'éclairage « full LED » est introduite rendant ce dispositif accessible à un plus grand nombre de clients. Les feux de jour et les feux de virage se composent de deux « tubes » de lumière entourés d'un éclairage rougeoyant afin de souligner le profil emblématique de la signature Aygo dans toutes les conditions d'éclairage.



TOYOTA SAFETY SENSE



L'Aygo X fait un grand pas en avant en termes de sécurité, en introduisant de série le Toyota Safety Sense.



Le pack Toyota Safety Sense utilise une combinaison de capteurs de caméra monoculaire et de radars à ondes millimétriques. Cette combinaison permet les



- système de sécurité de pré-collision avec détection des véhicules, piétons et cyclistes, actif également dans les intersections

- alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file et assistant de trajectoire

- régulateur de vitesse adaptatif intelligent

- gestion automatique des feux de route



L'Aygo X bénéficie d'éléments de sécurité passive supplémentaires, tels que des renforts structurels pour l'absorption des chocs afin d'assurer une sécurité totale.



MOTEUR



L'Aygo X est propulsée par un moteur 1 litre, 3 cylindres, 1KR-FE.



Le moteur 3 cylindres développe une puissance de 72 ch et un couple de 93 Nm à 4 400 tr/min.



La Toyota Aygo X accélère de zéro à 100 km/h en 15,6 secondes et atteint une vitesse de pointe de 158 km/h.



CONSOMMATION



L'Aygo X a été conçue pour maximiser son efficience énergétique. Elle a la carrosserie la plus légère de toutes les



Le pare-chocs avant et les garnitures des passages de roue contribuent également à améliorer l'économie de carburant en guidant le flux d'air hors des pneus, réduisant ainsi les turbulences à l'avant et sur les côtés de la voiture. Les garnitures des passages de roue arrière éloignent également le flux d'air des pneus et le dirigent vers un point de convergence sur la partie postérieure de la voiture.



La consommation de carburant du crossover de 1 015 kg est estimée à 4,7 litres aux 100 km, pour des



DECOUVRABLE



L'Aygo X se décline dans une version découvrable Aygo X Air. Utilisant des matériaux de haute qualité que l'on trouve normalement sur les modèles supérieurs, le toit en toile offre une bonne protection contre l'eau et la poussière. La structure du déflecteur aérodynamique améliore sa durabilité.



Conçu et produit en Europe, le crossover urbain Aygo X fera son entrée dans les villes européennes en 2022.

