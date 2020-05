Restez connecté sur l’actualité automobile

9 Photos © MG Le SUV tout électrique MG ZS EV associe une technologie électrique EV de pointe à l'ingénierie de la marque britannique MG (Morris Garages).



Le moteur électrique de 105 kW délivre un couple de 353 Nm.



Capable d'accélérer de zéro à 100 km/h en 8,2 secondes, le SUV électrique MG de 1 518 kg est bridé à une vitesse maximale de 140 km/h.



La batterie de 44,5 kWh, refroidie par eau, donne au MG ZS EV une autonomie de 263 kilomètres (WLTP).



La batterie à charge rapide de 44,5 kWh permet une recharge de 0 à 80% en 40 minutes.



Long de 4 314 mm, le SUV urbain électrique MG propose un empattement de 2 585 mm.



Doté d'un habitacle spacieux, le ZS EV offre un coffre de 448 litres.



L'écran tactile intégré de 8 pouces (20 cm) sur le tableau de bord est compatible avec Apple Car Play.



Le MG ZS EV dispose d'une longue liste de fonctions d'assistance à la conduite.



Une caméra multifonction et un radar à ondes millimétriques peuvent rapidement détecter et prendre en compte les conditions de circulation notamment en conditions météorologiques difficiles.



Le SUV urbain MG ZS EV est équipé de série d'un freinage d'urgence autonome (AEB), de l'assistance au changement de voie et d'un régulateur de vitesse adaptatif (ACC).



Le système MG Pilot L2 plus intègre des fonctions telles que l'ACC (assistance au changement de voie et le régulateur de vitesse adaptatif), le LDW (avertisseur de changement de voie), l'AEB-Cyclist (freinage d'urgence autonome avec protection des cyclistes) et la technologie d'assistance à la



Ces fonctionnalités offrent une conduite plus sûre, même en cas de mauvaises conditions de circulation ou de routes en mauvais état.



Le SUV électrique du segment B MG a reçu cinq étoiles au crash-test Euro NCAP.



La



Le MG ZS EV électrique est disponible en cinq coloris et deux finitions Confort et Luxe.



Le ZS EV est disponible à l'achat en ligne et non auprès des concessionnaires



Un magasin aux couleurs de la marque MG (détenu par le distributeur Car East France) est implanté dans le 11ème arrondissement à Paris, où le ZS EV est exposé et peut être essayé.



Car East France propose un service dédié via lequel les clients potentiels peuvent réserver un essai de conduite en ligne sur le site Mg Motor.



Une fois un créneau choisi, le commercial se rend chez le client à l'heure, à la date et au lieu retenus. Les clients potentiels peuvent réaliser un essai du véhicule sans avoir à se rendre physiquement dans la concession parisienne de la marque.



Les tarifs du MG ZS EV s'élèvent à 29 990 euros (Confort) et 31 990 euros (Luxe).



Les prix du MG ZS EV:



Confort: 29 990 €

Luxe: 31 990 €

