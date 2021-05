Restez connecté sur l’actualité automobile

La huitième génération de la Chevrolet Corvette Stingray Cabriolet est la première Corvette à moteur central dans le compartiment arrière au cours des 67 années d'histoire de la marque sportive américaine.



Cette architecture à moteur central arrière a pour conséquence une distribution améliorée du poids du cabriolet Stingray et une réactivité et un sentiment de maîtrise accrus en raison du positionnement du conducteur plus près de l'essieu avant.



Le surcroît de poids arrière améliore les performances en ligne droite et sur circuit.



En raison de l'abaissement du capot, du tableau de bord et du volant, la vue de la route est comparable à celle d'une



Extérieurement, la Corvette Stingray Cabriolet arbore un look futuriste. Musclée, sa carrure athlétique suggère la puissance quel que soit l'angle sous lequel elle se présente.



Le moteur est visible à travers la large vitre du hayon arrière. Le souci accru du détail a conduit à optimiser l'apparence de chaque composant, y compris les câbles, tuyaux du système d'échappement, fixations d'acheminement, flexibles de liquide de refroidissement, le collecteur d'échappement et même les boulons et attaches.



Le cockpit, déplacé de 42 cm vers l'avant, enveloppe le conducteur, reprenant le thème de la haute performance et de l'aéronautique.



Un volant de petit diamètre, carré, à deux branches, offre une vue dégagée sur l'écran d'affichage reconfigurable de 12 pouces.



La Stringray Cabriolet est entraînée par un moteur smallblock Chevrolet Chevy 6.2 L V-8 LT2 atmosphérique à injection directe et désactivation de cylindres. Le V8 atmosphérique LT2 de 6,2 litres développe 475 ch (354 kW) à 6 450 tr/mn et 613 Nm de couple à 4 500 tr/min équipé d'un échappement haute-performance.



La Corvette Stingray Cabriolet équipée du Pack performance Z51exécute le 0 à 100 kilomètres heure en 3,5 secondes et peut atteindre une vitesse maximale de 296 km/h sur circuit fermé.



La position basse du moteur permet d'avoir un centre de gravité bas qui favorise la maniabilité de la voiture de sport à moteur central.



Le couple est transmis par une boîte de vitesses manuelle ou par une boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports avec palettes de commande manuelle au volant.



La fonction de débrayage à deux palettes permet au conducteur de débrayer en mode manuel en tenant les deux palettes.



Les palettes de commande autorisent le conducteur à choisir une vitesse spécifique et à maintenir plus longtemps des rapports plus bas favorisant la reprise.



Les ingénieurs Corvette ont conçu la boîte automatique avec un premier rapport très bas pour tirer profit de la traction additionnelle et lancer rapidement la voiture, tandis que les rapports courts de la deuxième à la sixième vitesse maintiennent le moteur près de sa puissance maximale sur circuit. Les ratios de démultiplication allongés des septième et huitième vitesses assurent le confort des trajets à longue distance avec de faibles contraintes mécaniques.



La boîte à double embrayage est accouplée à un sélecteur électronique de vitesses qui supprime toute interface mécanique entre le levier de vitesses et la transmission. Le sélecteur électrique de la Corvette comprend deux boutons à tirer pour la marche arrière et la marche et des boutons-poussoirs pour les fonctions parking, neutre et bas/manuel.



La Corvette Stingray Cabriolet est produite dans l'usine de montage de Bowling Green.



La Chevrolet Corvette Stingray Cabriolet est disponible en huit éditions de lancement (Torch Red/Jet Black, Arctic White/Sky Cool Gray (bi-couleur), Flare Silver Metallic/Adrenaline Red (bi-couleur), Zeus Bronze Metallic/Natural (bi-couleur),



Le



La Corvette Stingray Cabriolet bénéficie du Pack performance Z51. Le pack comporte des sièges filetés à ressort réglables manuellement pour la suspension, des freins Brembo avec prises d'air avant et rotors plus importants pour le refroidissement, un différentiel autobloquant électronique, un rapport de pont plus court, un système d'échappement très performant, un pack aérodynamique pour une meilleure adhérence et une plus grande stabilité ainsi que des pneumatiques Pilot Sport 4S Michelin.



La Corvette Stingray Cabriolet bénéficie en version standard du niveau d'équipement 2LT qui inclut notamment les composants suivants: enregistreur de performances PDR, affichage tête haute, système de navigation, système audio Bose à 14 haut-parleurs, rétroviseur à caméra intégrée ainsi que sièges chauffants / ventilés.



Proposées exclusivement avec le niveau d'équipement 3LT, le plus élevé disponible sur la Corvette, les éditions de lancement se distinguent par des détails additionnels en fibre de carbone à l'extérieur (becquets, rétroviseurs extérieurs, roues et toit de cabriolet).



Dans l'habitacle, les passagers profiteront de sièges GT2 et d'un volant en microfibre à aspect velours.



Les éditions de lancement comportent également en version standard le système de suspension magnétique MRC 4.0 qui évalue les conditions de chaussée avec une précision accrue par rapport aux modèles précédents.



Les 14 autres combinaisons de couleur et de garnitures, qui comprennent en sus les étriers de frein, les ceintures de sécurité et les surpiqûres assorties, représentent un surcoût de 2 500 euros.



Le système de relèvement de la garde au sol qui permet de relever l'avant du véhicule de 50 mm à faible vitesse (jusqu'à 38 km/h) est disponible contre 1 950 euros supplémentaires.



La Corvette Stingray Cabriolet de huitième génération fera son entrée chez les concessionnaires européens à partir d'octobre 2021.

