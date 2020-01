Restez connecté sur l’actualité automobile

Le marché des véhicules d'occasion a progressé de 3,4% en 2019.



Le marché de l'occasion est majoritairement composé de véhicules de plus de 5 ans (58,48%) et de modèles diesel (60,7%).



Au total, ce sont 5 777 204 de transactions de véhicules d'occasion qui ont été réalisées en 2018, pour 5 587 110 en 2018.



Il s'est vendu 2,61 véhicules d'occasion pour un véhicule neuf en France en 2019 (pour 2,63 en 2018).



La hausse du marché des véhicules d'occasion profite peu aux marques



Les marques françaises enregistrent des résultats en demi-teinte avec Renault perdant 0.67% en volume alors que Peugeot et Citroën progressent respectivement de 2.7% et 1.3%.



DS Automobiles enregistre une progression de 30.2%.



La part des marques françaises (Renault, Peugeot, 51,65% du marché de l'occasion en 2019, pour 52,78% en 2018.



Renault cumule 20,6% (21,4% en 2018) de part de marché suivi par Peugeot (18,4% en 2019 pour 18,5% en 2018) et Citroën (12,2% en 2019 pour 12,5% en 2018). Ce poids est néanmoins à relativiser. Les marques françaises sont aussi les plus présentes dans le parc de véhicules disponibles à la vente.



Parmi les marques qui ont progressé le plus en 2019, on retrouve DS (en hausse de 25,9%),



Ces marques ont vendu une gamme de modèles neufs ces dernières années qui arrivent à présent sur le marché de l'occasion.



Cinq marques allemandes, une marque américaine et une marque italienne complètent le Top 10 des marques vendues en occasion avec trois généralistes (Volkswagen, Ford,



Les français achètent des véhicules d'occasion âgés.



Les véhicules de plus de 10 ans représentent 36,8% des transactions.



Près de 16,2% des véhicules vendus ont plus de 16 ans.



Sources: AAA - AutoScout24

