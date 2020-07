Restez connecté sur l’actualité automobile

Après les turbulences économiques et sociales de 2019, la pandémie Covid-19 a aggravé la situation, chamboulé la vie des Français et renforcé le sentiment de dépendance économique nationale et personnelle.



Selon l'étude barométrique annuelle Aramisauto-Kantar « Les Français et l'automobile », la moitié des automobilistes déclarent avoir été privée du plaisir de conduire durant le confinement.



Alors que le plaisir de conduire leur a été retiré pendant de longues semaines, les Français prônent la voiture comme facteur de liberté individuelle.



Pour les Français la voiture : c'est la liberté, le rêve, l'indépendance... et une nécessité !



Si la voiture est avant tout considérée comme un moyen de transport, elle est pour 1 Français sur 3 un facteur de liberté et d'autonomie. Un chiffre qui prouve combien les Français restent la liberté de déplacement permise par la voiture.



Si la voiture est perçue de plus en plus comme un objet de commodité (38%), les restrictions de circulation pendant la crise sanitaire ont conforté la notion de liberté associée à la voiture (33%).



87% des Français considèrent la voiture toujours d'actualité.



La voiture reste incontournable, 63% des Français continueront à l'utiliser autant qu'avant et elle leur est toujours indispensable pour leurs déplacements quotidiens malgré une légère baisse de son utilisation (67%).



La voiture est encore plus indispensable après la crise sanitaire Covid-19: 89% des ménages ont l'intention d'en acheter une.



Si 65% des Français estiment que la voiture est un objet qui se banalise, elle reste présente dans leurs rêves.



Les notions de plaisir et de confort gardent toute leur importance (9%).



Source : Baromètre Aramisauto Kantar 2020



Méthodologie:



Cibles : Individus de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, PCS, région UDA 5)

Échantillon : 1000 interviews. La taille de l'échantillon permet une lecture des résultats par sous-cibles (profil socio-démo...)

Mode de recueil : Online – Access Panel – questionnaire de 10 minutes

Le terrain s'est déroulé du 11 au 14 Mai 2020

