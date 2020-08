Restez connecté sur l’actualité automobile

15 Photos © Fiat La Fiat Panda fête ses 40 printemps répartis en trois générations. Produite à plus de 7,8 millions d'exemplaires à ce jour en 40 ans, la petite citadine multifonctionnelle Fiat est la



Malgré des dimensions extérieures



Lancée en 1980 au



Les premiers moteurs des Panda 30 et 45 étaient issus des Fiat 126 et 127.



En 1983, la petite citadine italienne de moins de 4 mètres s'est offert une transmission intégrale au travers d'une version à quatre roues motrices.



En 1986, un moteur Fire 4 cylindres refroidi par eau et muni d'un arbre à cames en tête fait son apparition sous le capot de la Panda.



Cette même année, la Panda embarque un moteur diesel.



Lancée en septembre 2003, la deuxième génération de la Panda est plus riche en termes de fonctionnalités.



En 2004, le moteur Diesel de la Panda de deuxième génération bénéficie d'un système Multijet à injection directe.



En 2006, la Panda reçoit un moteur 1.4 à 16 soupapes de 100 ch qui lui permet de réaliser le zéro à 100 km/h en 9,5 secondes.



La même année, la Panda Natural Power est équipée d'un moteur 1.2 Fire à 8 soupapes muni d'une double alimentation essence - GNV.



En 2008, une alimentation double essence - GPL voit le jour.



La troisième génération de la Panda est lancée au



La petite citadine urbaine de Fiat revient en Italie avec une production à l'usine de Pomigliano d'Arco près de Naples.



La version à double alimentation essence - GNV passe au turbo avec le TwinAir Turbo Natural Power de 80 ch.



En 2020, la Panda reçoit un nouveau moteur à essence FireFly. Elle bénéficie d'un moteur 3 cylindres d'un litre dans sa version Mild Hybrid de 70 ch, combiné à un moteur électrique BSG dont la puissance atteint jusqu'à 3,6 kW. Cette technologie abordable permet de réduire la

Lafête ses. Produite àà ce jour en 40 ans, laFiat est la voiture la plus vendue en Europe dans la catégorie des petites citadines , avec la Fiat 500 , avec une part de marché du segment A européen de 17,1% en 2020.Malgré des dimensions extérieures compactes , la Panda offre un grand espace intérieur qui peut être configuré.Lancée enau Salon de Genève , la Panda est devenue au fil des années sur quatre décennies la « boîte à malice » de Fiat pleine d'idées originales et surprenantes.Les premiers moteurs des Panda 30 et 45 étaient issus des Fiat 126 et 127.En 1983, la petite citadine italiennes'est offert uneau travers d'une version à quatre roues motrices.En 1986, un moteur Fire 4 cylindres refroidi par eau et muni d'un arbre à cames en tête fait son apparition sous le capot de la Panda.Cette même année, la Panda embarque un moteur diesel.Lancée en septembre 2003, lade la Panda est plus riche en termes de fonctionnalités.En 2004, le moteur Diesel de la Panda de deuxième génération bénéficie d'un système Multijet à injection directe.En 2006, la Panda reçoit un moteur 1.4 à 16 soupapes de 100 ch qui lui permet de réaliser le zéro à 100 km/h en 9,5 secondes.La même année, la Panda Natural Power est équipée d'un moteur 1.2 Fire à 8 soupapes muni d'une double alimentation essence - GNV.En 2008, une alimentation double essence - GPL voit le jour.Lade la Panda est lancée au Salon de Francfort en 2011.La petite citadine urbaine de Fiat revient en Italie avec une production à l'usine de Pomigliano d'Arco près de Naples.La version à double alimentation essence - GNV passe au turbo avec le TwinAir Turbo Natural Power de 80 ch.En 2020, la Panda reçoit un nouveau moteur à essence FireFly. Elle bénéficie d'un moteur 3 cylindres d'un litre dans sa version Mild Hybrid de 70 ch, combiné à un moteur électrique BSG dont la puissance atteint jusqu'à 3,6 kW. Cette technologie abordable permet de réduire la consommation et les émissions du modèle fonctionnel et pragmatique italien.