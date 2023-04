80 pour cent des automobilistes utilisent leur smartphone au volant

Les chiffres du Baromètre 2023 d'AXA Prévention sont inquiétants: le fléau de l'se confirme.Le taux record de l'hyperconnexion des Français de 2022 perdure en 2023, quel que soit les usagers de la route, avecLa tendance à l'hyperconnexion s'étend dans les mêmes proportions aux(83%).Lessont aussi concernés, mais dans une moindre mesure (66%).Les usagers de(motos et scooters) sont 53% à utiliser leur smartphone au guidon.De nature à détourner l'attention des conducteurs , cette mauvaise habitude est source de nombreux accidents de la route.80% des automobilistes utilisent leur smartphone au volant.40% paramètrent leur GPS en conduisant et 31% consultent ou envoient des SMS.83% des trottinettistes l'utilisent en roulant.64% roulent avec les écouteurs dans les oreilles et 51% consultent ou publient des stories sur les réseaux sociaux.66% des cyclistes l'utilisent au guidon.20% regardent des vidéos YouTube ou des séries et 20% participent à une réunion de travail (par téléphone, Teams…).Les motards sont les usagers qui utilisent le moins leur téléphone sur la route (53%).La 19ème édition du Baromètre du comportement des Français sur la route d'AXA Prévention révèle que les automobilistes FrançaisLes chiffres du Baromètre 2023 d'AXA Prévention sont sans appel :Lesconcernent près de 80% des automobilistes.Plus de la moitié des trottinettistes et un tiers des cyclistes reconnaissentLes trois quarts des piétons déclarentet près de la moitié empruntent les pistes cyclables.D'après les réponses données par les participants au Baromètre du comportement des Français sur la route d'AXA Prévention,: Étude Kantar, réalisée pour AXA Prévention du 11 au 24 janvier 2023 auprès d'un échantillon de 2287 personnes âgées de 18 à 75 ans, représentatif de la population française.Image by StockSnap from Pixabay