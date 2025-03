Le permis de conduire pour les voitures devrait être valable 15 ans dans l'Union Européenne

Puisque près de 20 000 personnes meurent chaque année sur les routes européennes, la Commission Européenne a décidé depour renforcer la sécurité routière en Europe.Les règles européennes en matière de permis de conduire font partie du train de mesures sur la sécurité routière présenté par la Commission en mars 2023, qui vise à améliorer la sécurité de tous les usagers de la route et à se rapprocher autant que possible de l'objectif "zéro mort" (stratégie Vision zéro) sur les routes européennes d'ici à 2050.L'ensemble de mesures contient également des règles de retrait du permis de conduire sur lesquelles les négociateurs du Parlement et du Conseil s'efforcent de trouver un accord Le Parlement Européen et le Conseil Européen se sont mis d'accord sur des règles prévoyant un permis sur téléphone mobile et une période probatoire d'au moins deux ans pour les conducteurs débutants.Les députés européens sont parvenus à introduire de nouvelles exigences afin que les conducteurs soient mieux préparés aux conditions réelles de conduite et soient correctement sensibilisés aux risques pour les piétons, les enfants, les cyclistes ou les autres usagers vulnérables de la route.Pour obtenir le permis de conduire, les conducteurs devront, les, les, l'ou laSelon les nouvelles règles européennes, le permis de conduire numérique,deviendra la forme privilégiée de permis dans l'Union Européenne. Toutefois, les députés ont veillé à ce que les conducteurs aient le droit de demander un permis de conduire physique.Les États membres disposeront d'un délai de cinq ans et demi à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles règles pour le mettre en place.Les règles européennes fixeront une période probatoire d'au moins deux ans pour les. Ils seront soumis à des règles ou des sanctions plus strictes en cas de conduite sous l'influence de l'alcool, s'ils n'utilisent pas de ceintures de sécurité ou de systèmes de sécurité pour les enfants. Les députés européens ont réussi à inclure une mesure visant à encourager les États membres à poursuivre une politique de tolérance zéro en matière d'alcool et de drogues, qui interdirait la consommation pour tous les conducteurs.Leest introduit dans toute l'Union Européenne.Les députés européens sont convenus que. Les États membres peuvent réduire la validité du permis de conduire à 10 ans si le permis peut être utilisé comme pièce d'identité nationale. Les États membresAvant la première délivrance d'un permis de conduire, les conducteurs devront: unet un. Les pays peuvent choisir de remplacer le contrôle médical par desou, en cas de renouvellement du permis de conduire, par d'autres mesures alternatives. Les autorités nationales sont encouragées à sensibiliser le public aux normes minimales d'aptitude physique et mentale à la conduite.La rapporteure, Jutta Paulus (Verts/ALE, DE), a déclaré: "La nouvelle directive sur le permis de conduire facilite la vie des citoyens - numérique, plus souple et moins bureaucratique. Dans le même temps, nous envoyons un signal clair en faveur d'une plus grande sécurité routière, conformément à la stratégie Vision zéro : moins d'accidents, moins de blessés et moins de morts sur nos routes."L'accord préliminaire doit être approuvé par le Conseil et le Parlement.Les États membres disposeront de quatre ans pour transposer les nouvelles dispositions dans leur droit national et se préparer à leur mise en œuvre.Image by Andreas Breitling from Pixabay