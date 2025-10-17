Les pièces de réemploi s'installent dans les habitudes des automobilistes

Le spécialiste de la distribution en ligne de pièces auto d'occasion
Opisto publie son baromètre annuel réalisé avec OpinionWay sur les pièces automobiles d'occasion
.
L'édition 2025 confirme la fragilité budgétaire des automobilistes français
, dont une majorité reporte ou renonce à certaines réparations, quitte à mettre en jeu leur sécurité.
Dans ce contexte, l'attrait pour les pièces automobiles d'occasion s'accroît
: 77% des Français se disent désormais prêts à y recourir, contre 66% en 2024, mais l'offre proposée par les professionnels de l'automobile
est encore en retrait.Les chiffres à retenir :
- 58% des automobilistes ont déjà reporté une réparation pour raisons financières.
- 42% continuent à rouler avec un véhicule nécessitant une réparation, y compris sur des organes de sécurité.
- 77% des Français se disent prêts à acheter des pièces automobiles d'occasion.
- seuls 28% déclarent que leur garagiste leur a proposé cette alternative, malgré l'obligation légale.Le coût des réparations : un frein majeur à l'entretien automobile
En 2025, le budget automobile
est au cœur des préoccupations. Les Français placent en tête de leurs attentes des prix
clairs et justes, cités par 88% d'entre eux. Face à la hausse continue des coûts, beaucoup adoptent des comportements contraints : 58% des automobilistes ont déjà reporté une réparation et 45% déclarent qu'ils pourraient y renoncer purement et simplement. 42% reconnaissent avoir roulé au cours des douze derniers mois avec un véhicule nécessitant une réparation, parfois sur des éléments de sécurité essentiels comme les freins, l'éclairage ou la direction. Ce phénomène est particulièrement marqué chez les plus jeunes (60% des 18-24 ans) et chez les foyers modestes (55%).Des automobilistes exigeants sur la qualité et la garantie
Si la question du prix des réparations est centrale, elle ne suffit plus à convaincre. Les automobilistes expriment des exigences fortes de fiabilité et de transparence, qu'ils appliquent aussi aux pièces automobiles de réemploi : 52% citent la garantie des réparations et 50% la qualité des pièces utilisées comme critères essentiels. L'accompagnement client (accueil, conseils
, suivi) gagne en importance, jugé primordial par 83% des répondants,. Autrement dit, les pièces d'occasion ne sont plus tolérées comme une solution de second choix : elles doivent être proposées avec le même sérieux, les mêmes garanties et la même transparence que les pièces neuves.Les pièces d'occasion : une solution crédible qui gagne du terrain
Dans ce contexte de contrainte budgétaire et de quête de fiabilité, les pièces d'occasion s'imposent comme une alternative crédible: 77% des Français se disent prêts à en acheter.
Cet engouement est encore plus fort chez ceux qui ont déjà dû reporter des réparations coûteuses, dont 85% se déclarent favorables à cette option. La connaissance de l'obligation légale pour les garagistes de proposer des pièces de réemploi s'accroît également : 71% des automobilistes la connaissent désormais. Pourtant, seuls 28% affirment s'être vu proposer effectivement cette alternative dans un garage. Ce décalage entre la demande et l'offre suscite de nouvelles pratiques : près d'un automobiliste sur deux déclare qu'en l'absence de proposition, il agirait autrement, en changeant de professionnel (28%) ou en achetant lui-même sa pièce pour la faire monter (21%).
Ces résultats soulignent un enjeu central : si les automobilistes sont prêts à recourir massivement aux pièces de réemploi, c'est à condition qu'elles leur offrent le même niveau de sécurité et de fiabilité que les neuves.« Ce baromètre illustre ce basculement : les pièces automobiles d'occasion ne sont plus perçues comme un choix par défaut, mais comme une solution légitime et attendue. Cette évolution n'est possible que grâce au travail de professionnels qualifiés qui assurent leur qualité et leur traçabilité.»
, souligne Laurent Assis-Arantes, co-fondateur et dirigeant d'Opisto. Source
: Enquête Opisto (distribution en ligne des pièces auto
d'occasion) réalisée par OpinionWayMéthodologie
: Enquête OpinionWay réalisée en ligne du 17 au 18 septembre 2025 auprès d'un échantillon de 860 automobilistes représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus.
Photo homme-en-veste-noire-debout-a-cote-de-voiture-noire-3806288 de Andrea Piacquadio sur Pexels