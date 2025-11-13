Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Plus d'un tiers des automobilistes sous-estiment la distance d'arrêt sur route humide

Seulement 16 % des automobilistes savent que la distance d'arrêt doit être doublée par temps humide.

Une majorité (67 %) des automobilistes français sous-estiment ou ignorent totalement la distance d'arrêt requise sur les routes à grande vitesse par temps humide, selon une enquête commandée par Apollo Tyres.

Les organisations automobiles et les organismes de réglementation recommandent de doubler l'écart habituel de deux secondes par rapport à la voiture qui précède en cas de circulation sur une chaussée humide. Cependant, 38 % des propriétaires de voitures pensent qu'un écart inférieur à quatre secondes est suffisant, tandis que 29 % ne savent pas quelle distance prévoir. En outre, seulement 16 % savent que la distance d'arrêt doit être doublée par temps humide.

Les automobilistes âgés de 25 à 34 ans ont été identifiés comme étant le groupe qui connaîtrait le moins la distance de freinage correcte sur chaussée humide ; seulement 13 % d'entre eux ont connaissance de la distance à respecter.

« Cette enquête souligne l'importance de la formation continue sur les distances d'arrêt » commente Yves Pouliquen, Vice-président commerce EMEA chez Apollo Tyres Ltd.

Source: enquête commandée par Apollo Tyres

Méthodologie: enquête menée par OnePoll en Europe ; 1 000 propriétaires de voitures par marché étudié.

Eric Houguet, écrit le 13/11/2025

