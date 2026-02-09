Le pouvoir d'achat au cœur des préoccupations des automobilistes Français

La Collective du bioéthanol a donné la parole aux automobilistes Français en réalisant une étude sur leurs attentes en matière d'automobile et de carburants.



Les résultats sont sans équivoque : la préoccupation du pouvoir d'achat conduit les automobilistes Français à privilégier le prix dans le choix d'un véhicule, en combinaison avec le coût du carburant à l'usage.



L'enquête de la Collective du bioéthanol a été réalisée par l'Ifop auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 personnes, selon la méthode des quotas.



Le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des automobilistes Français.



Pour répondre à leurs contraintes budgétaires, à leur usage au quotidien, et aux enjeux de décarbonation, les automobilistes Français plébiscitent à hauteur de 76 % le moteur thermique, seul ou associé à une hybridation dont 52 % le moteur essence et 24 % le moteur Diesel, poursuivant la bascule vers des véhicules à motorisation essence. Parmi ces derniers, la part des véhicules flex-E85, hybrides ou thermiques s'élève à 17 %, ce qui offre un grand potentiel de développement. Seuls 10 % des Français interrogés choisissent un véhicule électrique, en fort décalage avec la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs affichés dans la règlementation européenne.



Les choix de motorisation les plus pertinents

Thermique essence 12% Thermique Diesel 12% Thermique flex-E85 4% Hybride essence 13% Hybride essence rechargeable 10% Hybride flex-E85 7% Hybride flex-E85 rechargeable 6% Hybride Diesel 5% Hybride Diesel rechargeable 5% Electrique 10%

Les principaux critères de choix lors de l'achat d'une voiture





En première citation Total des citations Le prix d'acquisition de la voiture 57% 78% Le prix de l'énergie / du carburant nécessaire 10% 32% Le coût de l'entretien 6% 26% Le confort 10% 23% Le design, l'esthétique 5% 14% L'impact environnemental 6% 10% Les aides et avantages financiers (bonus écologique, aides à l'achat ou à la conversion) 2% 8% Le montant de l'assurance 3% 8%

Autre (préciser) 1% 2%