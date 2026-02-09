Le pouvoir d'achat au cœur des préoccupations des automobilistes Français

La Collective du bioéthanol a donné la parole aux automobilistes Français en réalisant une étude sur leurs attentes en matière d'automobile et de carburants.
Les résultats sont sans équivoque : la préoccupation du pouvoir d'achat conduit les automobilistes Français à privilégier le prix dans le choix d'un véhicule, en combinaison avec le coût du carburant à l'usage.
L'enquête de la Collective du bioéthanol a été réalisée par l'Ifop auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 personnes, selon la méthode des quotas.
Le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des automobilistes Français.
Pour répondre à leurs contraintes budgétaires, à leur usage au quotidien, et aux enjeux de décarbonation, les automobilistes Français plébiscitent à hauteur de 76 % le moteur thermique, seul ou associé à une hybridation dont 52 % le moteur essence et 24 % le moteur Diesel, poursuivant la bascule vers des véhicules à motorisation essence. Parmi ces derniers, la part des véhicules flex-E85, hybrides ou thermiques s'élève à 17 %, ce qui offre un grand potentiel de développement. Seuls 10 % des Français interrogés choisissent un véhicule électrique, en fort décalage avec la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs affichés dans la règlementation européenne.
Les choix de motorisation les plus pertinents
|Thermique essence
|12%
|Thermique Diesel
|12%
|Thermique flex-E85
|4%
|Hybride essence
|13%
|Hybride essence rechargeable
|10%
|Hybride flex-E85
|7%
|Hybride flex-E85 rechargeable
|6%
|Hybride Diesel
|5%
|Hybride Diesel rechargeable
|5%
|Electrique
|10%
Les principaux critères de choix lors de l'achat d'une voiture
|
|En première citation
|Total des citations
|
|
|
|Le prix d'acquisition de la voiture
|57%
|78%
|Le prix de l'énergie / du carburant nécessaire
|10%
|32%
|Le coût de l'entretien
|6%
|26%
|Le confort
|10%
|23%
|Le design, l'esthétique
|5%
|14%
|L'impact environnemental
|6%
|10%
|Les aides et avantages financiers (bonus écologique, aides à l'achat ou à la conversion)
|2%
|8%
|Le montant de l'assurance
|3%
|8%
Après le coût d'acquisition du véhicule cité par 78% des Français
, c'est le coût de l'énergie
qui est le critère de choix le plus important pour l'achat d'un véhicule
. Il est cité par 32 % des Français et arrive en première position pour 10 % d'entre eux.
Le Superéthanol-E85
est le carburant du pouvoir d'achat du fait d'une fiscalité très avantageuse. En 2025 avec un prix à la pompe de 0,73 euro le litre en moyenne soit près d'1 euro de moins que le SP95-E10 (1,69 euro le litre), les automobilistes convertis au bioéthanol ont réalisé 705 euros d'économies sur l'année pour 13 000 km parcourus par rapport à l'essence SP95-E10, et 1085 euros pour 20 000 km, en cas de surconsommation de 25 %. Pour une surconsommation de 20 %, ces chiffres augmentent à 739 euros et 1 137 euros respectivement.
Pourtant, le Superéthanol
-E85 est délaissé par les constructeurs automobiles
et les automobilistes Français. En 2025, seuls 11 300 Ford Kuga
FHEV Flexifuel E85
neufs roulant au Superéthanol-E85 ont été achetés.
La notoriété du Superéthanol-E85 est installée : 76 % des Français interrogés par l'Ifop en ont déjà entendu parler. Une majorité de 58 % (30 % dès aujourd'hui et 28 % d'ici quelques années) considère qu'il constitue une alternative crédible aux carburants fossiles traditionnels pour les véhicules essence ou hybrides, aux côtés de la voiture électrique
.
Dans un contexte réglementaire et politique instable, les Français expriment un besoin clair de liberté et de visibilité. 21 % des sondés estiment qu'une fiscalité basse et stable, garantissant un prix durablement attractif par rapport aux autres carburants, est une condition indispensable pour pouvoir utiliser l'E85.
Près de 64 % des Français pensent que l'Europe devrait laisser aux automobilistes le libre choix de la motorisation de leur véhicule, dès lors que les différentes solutions présentent des bénéfices comparables pour le climat et la qualité de l'air sur l'ensemble de leur cycle de vie.
Le manque de connaissances, principal frein à l'adoption du Superéthanol-E85 pour 30 % des automobilistes Français.
Le Superéthanol-E85 est considéré comme une alternative crédible, mais les automobilistes Français interrogés par l'Ifop demandent à mieux connaitre ce carburant : 30 % des sondés pensent qu'une meilleure information du grand public sur ce qu'est le bioéthanol et son fonctionnement est nécessaire pour que le Superéthanol-E85 soit davantage utilisé comme carburant par les automobilistes.
Ils sont aussi 30 % à penser qu'il faut davantage de stations E85. Avec plus de 4 000 stations E85 réparties sur tout le territoire, 93 % des Français habitent à moins de 10 km d'une station E85.
Pour que le bioéthanol soit davantage utilisé comme carburant par les automobilistes, 36 % des automobilistes Français interrogés pensent qu'il faut davantage de véhicules compatibles. De plus, 25 % des sondés veulent des garanties claires concernant la compatibilité du bioéthanol avec les moteurs. Source
: enquête de la Collective du bioéthanol réalisée par l'Ifop en janvier 2026 (sondage omnibus) auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 personnes selon la méthode des quotas.