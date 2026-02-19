Les automobilistes risquent d'endommager leur moteur en retardant la vérification du niveau d'huile

De nombreux propriétaires de voitures
à moteur à combustion interne risquent d'endommager les éléments critiques de leur véhicule en retardant les vérifications essentielles du niveau d'huile, selon une enquête nationale majeure commandée par la marque de lubrifiants Castrol.
L'enquête réalisée par OnePoll a révélé que 56 % des propriétaires de voitures avaient vérifié le niveau d'huile de leur véhicule pour la dernière fois au cours des trois derniers mois
, tandis que 36 % ne s'en étaient pas occupés depuis quatre mois voire plus
. Pourtant, les spécialistes des lubrifiants moteurs recommandent aux conducteurs
de vérifier leur niveau d'huile moteur au moins une fois tous les 1 600 kilomètres, et systématiquement avant un long voyage.
S'assurer d'un niveau d'huile correct contribue à protéger les éléments critiques du moteur, y compris le système de commande des soupapes, la chaîne de distribution, les pistons et les paliers, contre l'endommagement et l'usure.
Lorsqu'on leur pose la question : « À quelle fréquence le niveau d'huile de votre voiture
est-il vérifié ? », seulement 20 % des conducteurs ont déclaré au moins une fois par mois, contre 27 % une fois tous les trois mois, 22 % une fois tous les six mois et 15 % au moins une fois par an. Les conducteurs d'Occitanie et de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les plus susceptibles de procéder à une vérification régulière du niveau d'huile, 27 % déclarant le faire au moins une fois par mois, contre seulement 13 % des personnes interrogées habitant en Bretagne.
Une nette majorité (78 %) des propriétaires de voitures disent savoir comment vérifier le niveau d'huile de leur voiture, bien que cette proportion soit plus faible chez les femmes (71 %) que chez les hommes (88 %). 6 % de tous les propriétaires de voitures déclarent n'avoir jamais vérifié le niveau d'huile d'une voiture
.
L'enquête a également révélé que la plupart des répondants (75 %) se sentiraient aptes à juger la quantité d'huile à mettre dans le moteur de leur propre voiture si le niveau d'huile indiqué était bas. Cette proportion est beaucoup plus élevée chez les hommes (85 %) que chez les femmes (67 %).
À la question « Qui vérifie généralement manuellement le niveau d'huile dans le moteur de votre voiture ? », la plus grande proportion de propriétaires de voitures (58 %) a répondu le vérifier eux-mêmes, contre ceux qui demandent à un partenaire ou conjoint (23 %) ou à un atelier automobile
(12 %). Beaucoup plus d'hommes vérifient eux-mêmes le niveau d'huile (81 %) que les femmes (39 %). Bien que beaucoup vérifient le niveau d'huile de leur propre voiture, l'enquête a révélé qu'un tiers (36 %) préférerait que leur technicien ou mécanicien le fasse.
Vincent Panel, Responsable Produits et Communication Europe chez Castrol, précise : « Notre dernière enquête montre que de nombreux conducteurs attendent beaucoup plus longtemps que ce que nous et la plupart des constructeurs automobiles recommanderions, avant de vérifier le niveau d'huile de leur véhicule. Bien que de nombreux modèles récents soient équipés de capteurs de niveau d'huile qui indiquent quand les niveaux deviennent dangereusement bas, les premiers stades d'usure et de dommages aux éléments pourraient déjà se produire au moment où le conducteur est alerté. Avec de nombreux conducteurs préférant laisser les vérifications essentielles de l'huile à d'autres, nous encourageons davantage d'ateliers à offrir un service simple de vérification de l'huile à leurs clients afin d'attirer plus de visiteurs et d'identifier d'autres travaux essentiels. »Source
: enquête CastrolMéthodologie
: enquête réalisée par OnePoll auprès d'un échantillon composé de 1 000 propriétaires français de voitures