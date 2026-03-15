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Les automobilistes Français placent la relation humaine au cœur de leur décision d'achat

Les automobilistes Français placent la relation humaine au cœur de leur décision d'achat

Les automobilistes Français placent la relation humaine au cœur de leur décision d'achat

Les automobilistes Français placent la relation humaine au cœur de leur décision d'achat

Dans son étude publiée en 2025, le distributeur automobile multimarques BymyCar décrypte la fracture automobile française.

À rebours d'un discours souvent centré sur la dématérialisation, l'étude BymyCar de 2025 révèle que les automobilistes Français placent la relation humaine au cœur de leur décision d'achat automobile.

Le prix est bien sûr le premier critère d'achat d'une voiture, mais le prix seul ne suffit pas.

Lors de l'achat d'une voiture, les automobilistes privilégient avant tout la transparence du conseil, la sécurité des garanties et la proximité du service.

Trois facteurs dominent selon l'étude BymyCar de 2025:

1. Le prix affiché, indispensable pour comparer et comprendre la valeur réelle de l'offre du distributeur automobile ;

2. Les garanties et services inclus, qui limitent les imprévus liés à l'entretien auto et aux réparations ;

3. La qualité de l'accompagnement, qui influence directement la confiance et la fidélisation.

La possibilité de tout faire en ligne arrive en dernier.

Cette hiérarchie souligne un point essentiel : dans une période d'incertitude, le besoin de contact humain, de conseil personnalisé et d'écoute, devient une valeur refuge.

Source : étude BymyCar 2025

Méthodologie : étude menée en interne auprès de 1 000 automobilistes

Eric Houguet, écrit le 15/03/2026

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