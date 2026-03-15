Dans son étude publiée en 2025, le distributeur automobile
multimarques BymyCar décrypte la fracture automobile française.
À rebours d'un discours souvent centré sur la dématérialisation, l'étude BymyCar de 2025 révèle que les automobilistes Français placent la relation humaine au cœur de leur décision d'achat automobile
.
Le prix
est bien sûr le premier critère d'achat d'une voiture
, mais le prix seul ne suffit pas.
Lors de l'achat
d'une voiture
, les automobilistes privilégient avant tout la transparence du conseil, la sécurité des garanties et la proximité du service.Trois facteurs dominent selon l'étude BymyCar de 2025:
1. Le prix affiché, indispensable pour comparer et comprendre la valeur réelle de l'offre du distributeur automobile ;
2. Les garanties et services inclus, qui limitent les imprévus liés à l'entretien auto
et aux réparations ;
3. La qualité de l'accompagnement, qui influence directement la confiance et la fidélisation.
La possibilité de tout faire en ligne arrive en dernier.
Cette hiérarchie souligne un point essentiel : dans une période d'incertitude, le besoin de contact humain, de conseil personnalisé et d'écoute, devient une valeur refuge.Source
: étude BymyCar 2025Méthodologie
: étude menée en interne auprès de 1 000 automobilistes