Des batteries cylindriques qui permettent d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques

Laest la, à savoirPour la sixième génération de la technologie BMW eDrive utilisée sur la plateforme Neue Klasse à partir de 2025, BMW aBMW a développé unespécialement conçue et optimisée pour l'architecture électrique des futurs modèles électriques basés sur la plateforme Neue Klasse.La batterie circulaire lithium-ion BMW représente unLes cellules cylindriques BMW ont unet deux hauteurs différentes.Par rapport aux cellules prismatiques de la cinquième génération de cellules de batterie BMW,. En conséquence, la densité énergétique volumétrique de la cellule s'améliore de plus de 20 %.Le pack de batteries joue un rôle clé dans la structure de la carrosserie de la Neue Klasse.Selon le modèle, il peut être intégré de manière flexible dans l'espace prévu pour l'installation afin de gagner de la place ("pack to open body").La batterie, la chaîne de traction et la technologie de charge de la Neue Klasse auront une. Cela permet, entre autres, d'optimiser l'alimentation en énergie des stations de charge haute puissance à courant continu, qui peuvent atteindre une capacité de charge beaucoup plus élevée avec un courant allant jusqu'à 500 ampères (réduisant jusqu'à 30 % le temps nécessaire pour charger le véhicule de 10 à 80 %).Grâce à la cellule cylindrique BMW,"La sixième génération de nos cellules lithium-ion nouvellement développées apportera un progrès technologique considérable qui augmentera la densité énergétique de plus de 20 %, améliorera la vitesse de charge jusqu'à 30 % et augmentera l'autonomie jusqu'à 30 %", selon Frank Weber, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable du développement.La technologie de batterie de sixième génération BMW offre la possibilité d'utiliser(LFP). Cela signifie que les matières premières critiques que sont le cobalt et le nickel peuvent être entièrement évitées dans le matériau de la cathode.BMW s'est fixé comme objectif « de ramener les coûts de fabrication des modèles entièrement électriques au même niveau que ceux des véhicules dotés d'une technologie de pointe pour moteur thermique ».