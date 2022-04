Les pièces métalliques des véhicules testées dans une enceinte de corrosion

Les pièces métalliques plongées dans l’enceinte de corrosion dans des conditions climatiques extrêmes où varient la température, l’humidité et même la composition de l’air

Connues pour leur accessibilité et leur fiabilité, les voitures Dacia sont aussi réputées pour la robustesse de leurs éléments.Il est fréquent de voir des Dacia Logan et des Dacia Duster afficher plusieurs centaines de milliers de kilomètres à leur compteur dans certains pays!Cette réputation n'est pas le fruit du hasard.Les secrets de la longévité des Dacia sont (encore) bien gardés dans deux laboratoires situés au Centre Technique de Titu. À 45 minutes au nord-ouest de Bucarest, en Roumanie, les ingénieurs de la marque automobile roumaine testent avec obstination la qualité et la résistance des matériaux intérieurs et extérieurs de tous les modèles. Leur objectif ? Garantir aux clients que leur voiture résistera aux attaques du temps. Leur méthode ? Le vieillissement accéléré.Découverte en immersion dans ces laboratoires spéciaux.Comment assurer aux conducteurs qu'une voiture sera capable de rester en bon état pendant de longues années et, potentiellement, plusieurs centaines de milliers de kilomètres ?La réponse pour Dacia se trouve à Titu, où des milliers de tests sont réalisés chaque année pourutilisées sur les Sandero , Duster et autre Jogger.Un laboratoire équipé d'que les utilisateurs peuvent rencontrer dans la vie réelle.Le centre de corrosion, hébergé à Titu,Sur une voiture neuve , la peinture protège le métal.Mais un accident ou une éraflure qui dégrade la peinture jusqu'au métal met celui-ci à nu et l'expose à la corrosion.Simina, Cheffe de projet corrosion explique : "Un client peut rayer la voiture, nous devons nous assurer que la corrosion reste superficielle et ne se développe pas. Pour cela, près de 2 000 essais sont réalisés chaque année et garantissent la qualité des pièces métalliques."En plus de petits échantillons, des pièces entières comme le capot, le hayon, les portes et la base roulante subissent également ce test.Les pièces chromées et galvanisées comme les tambours, les disques de frein, les vis et les emblèmes sont aussi contrôlés.Elles sontEn sortant de cette chambre, la corrosion autour des rayures est analysée grâce à un outil de cotation rigoureux.En plus de la simulation des conditions naturelles, des produits chimiques sont utilisés pour reproduire les agressions de la carrosserie.À l'aide d'un outil spécial, jouxtant l'enceinte de corrosion, les éléments métalliques sont mis en contact avec du liquide lave-glace ou une solution saline dégivrante.La suite des tests consiste au gravillonnage. Cette méthode consiste en la projection à haute pression de gravillons sur un morceau métallique pour juger des dégâts occasionnés sur la carrosserie.Peinture, chromage, zingage, etc., toutes les couches de protection sont évaluées afin de garantir la meilleure qualité pour les véhicules.Ce n'est qu'une fois cette batterie d'examens passée avec succès que les pièces métalliques sont validées et peuvent intégrer les nouveaux véhicules Dacia pour permettre à chaque possesseur d'atteindre lui aussi, pourquoi pas, le million de kilomètres la tête haute.