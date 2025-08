Des services numériques géolocalisés en temps réel s'installent dans les véhicules Stellantis sur des marchés d'Europe et d'Amérique du Nord. L'objectif est d'offrir une expérience embarquée plus pratique et intuitive.



La plateforme 4screen sera disponible dans certains modèles Fiat, Jeep et Ram équipés des systèmes Uconnect 4 ou Uconnect 5. Elle permet d'accéder directement depuis l'écran d'infodivertissement à des services de proximité et des points d'intérêt. Le service est progressivement déployé via des mises à jour à distance (Over-the-Air).



Le déploiement s'étendra par la suite à d'autres marques de Stellantis. Le portefeuille de marques automobiles Stellantis comprend Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram et Vauxhall.



La plateforme 4screen est conçue pour prioriser la simplicité d'utilisation sans distraire le conducteur de sa conduite. Elle introduit une manière fluide pour les conducteurs de rester informés et de prendre des décisions efficaces durant leur trajet. Qu'ils recherchent un arrêt rapide dans un restaurant, un commerce de proximité, une station-service ou une borne de recharge, un parking ou un lavage auto ou encore un concessionnaire Stellantis, tout est à portée de main.



Les points d'intérêt sont filtrés en fonction de la localisation et du contexte.



La plateforme 4screen aide les conducteurs à découvrir les entreprises et services à proximité sur la carte de navigation du véhicule. Les résultats sont adaptés à la localisation et aux besoins du conducteur, avec des informations utiles comme les heures d'ouverture, les coordonnées et les commodités.



Le service 4screen est intégré de manière fluide à l'interface d'infodivertissement du véhicule. Le contenu pertinent est présenté de manière contextuelle, sans surcharge d'informations pour le conducteur.



Les conducteurs peuvent définir eux-mêmes les types de lieux pertinents pour chaque trajet.



« Nous sommes déterminés à proposer des technologies connectées qui apportent une vraie valeur ajoutée à nos clients », a déclaré Cristiani Campos, Vice-Présidente Senior Software Business Unit chez Stellantis. « Ce partenariat avec 4screen nous aide à offrir aux conducteurs un contenu pertinent et utile, selon leurs conditions, quand et où ils en ont besoin. »



« Notre plateforme transforme l'écran embarqué en un véritable compagnon de mobilité intelligent », explique Fabian Beste, CEO et cofondateur de 4screen. « Nous sommes fiers de collaborer avec Stellantis pour offrir cette expérience enrichie à travers plusieurs marques et régions. »



Les clients de Stellantis peuvent déjà constater ces améliorations dans leurs véhicules, le service étant progressivement déployé via des mises à jour à distance (Over-the-Air).



L'éventail des services numériques géolocalisés en temps réel dépend du réseau de partenaires de 4screen.