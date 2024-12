Volkswagen Tayron: un SUV de taille intremédiaire capable d'accueillir jusqu'à sept occupants

ReportageNouveauté04/12/2024Eric Houguet Volkswagen Tayron: un SUV de taille intremédiaire capable d'accueillir jusqu'à sept occupantsDestiné au marché européen, le grand SUV de cinq à sept places Volkswagen Tayron se glisse entre le luxueux Volkswagen Touareg et le Volkswagen Tiguan de taille compacte Long de 4,8 mètres environ, le Tayron affiche une allure athlétique.A l'avant, les phares à LED et le logo lumineux créent une signature visuelle reconnaissable en pleine nuit.A l'arrière, une bande LED court sur toute la largeur du véhicule.La précision des lignes renforce une allure générale élancée.On retrouve à l'intérieur des surfaces agréables au toucher et des inserts lumineux.Conçu sur la plateforme MQB evo, que l'on retrouve sur le Tiguan et la Passat SW , le Tayron se décline dans sept motorisations parmi lesquelles deux versions hybrides rechargeables.Les versions PHEV (1.5 eHybrid 204 ch et 1.5 eHybrid 272 ch) affichent une autonomie électrique combiné WLTP supérieure à 100 km en conduite intégralement électrique et sont capables de parcourir jusqu'à 850 km entre deux arrêts en station-service pour les trajets longue distance.Après le lancement d'une motorisation hybride légère (eTSI), Volkswagen entend proposer deux déclinaisons hybrides rechargeables (eHybrid), deux autres à moteur turbo essence (TSI) et deux à moteur turbo Diesel (TDI). Toutes sont associées à une boîte de vitesses automatique à double embrayage (DSG).Le moteur eTSI de base, qui développe 110 kW (150 ch), est doté d'une hybridation légère à 48 V.Les deux modèles hybrides rechargeables allient le meilleur des deux mondes : électrique et essence. Ils développent respectivement 150 kW (204 ch) et 200 kW (272 ch). Une batterie de 19,7 kWh (capacité nette) leur assure une autonomie de plus de 100 km en mode intégralement électrique (1.5 eHybrid 204 ch: 114-126 km / 1.5 eHybrid 272 ch: 115-119 km). Elle peut être rechargée à 11 kW depuis un boîtier à domicile ou dans une station de recharge en courant alternatif, et jusqu'à 50 kW sur une station de recharge rapide en courant continu.La motorisation TDI 142 kW (193 ch) est associée une transmission intégrale 4motion.Tous les modèles Tayron 4Motion sont conçus pour un poids maximal de remorquage de 2 500 kg (freiné, gradient de 12 %).Dans sa version de base, le Tayron peut accueillir cinq passagers et 885 litres de bagages.DIMENSIONS EXTERIEURESLe Tayron mesure 4 770 mm de long. Les roues allant jusqu'à 20 pouces sont séparées par un empattement de 2 791 mm. Le Tayron est le deuxième plus grand SUV de la marque Volkswagen en Europe, entre le Tiguan de 4 539 mm de long (empattement : 2 677 mm) et le Touareg de 4 902 mm (empattement : 2 904 mm). Le Tayron mesure 1 660 mm de haut et 1 852 mm de large, hors rétroviseurs extérieurs.DESIGN EXTERIEURLe Tayron se distingue par un design authentique de SUV et affiche son appartenance à la famille des SUV Volkswagen, tout en faisant preuve d'une indépendance spécifique.La face avant du Tayron est haute et souligne la souveraineté du SUV. Le large capot avant au design sculptural affiche des contours marqués vers l'extérieur. Les projecteurs jumelés à LED sont hauts.Les versions supérieures « Elegance » et « R-Line » sont équipées de série de phares dits « LED Plus » disposant d'un réglage automatique du site des projecteurs et de feux directionnels dynamiques. Les « projecteurs à faisceau matriciel HD IQ .Light » issus du Touareg sont disponibles en option.Avec toutes les versions, l'éclairage extérieur actif éclaire le logo Volkswagen et la partie supérieure des deux baguettes transversales de la grille de calandre recouvertes de verre. La baguette transversale à LED forme une bande lumineuse continue avec les baguettes de feux de jour à LED, également disposées transversalement dans les phares.Selon la finition, les pare-chocs avant sont différents. Le Tayron « Elegance » est reconnaissable aux éléments chromés de la grille de calandre 3D. La version sportive « R-Line » se distingue par un design « R-Line » spécifique composé d'éléments noir brillant au niveau de grille d'aération. Le Tayron « R-Line » avec pack « Black Style » dispose d'une surface supplémentaire en noir brillant dans la partie inférieure du pare-chocs.Toutes les versions ont en commun les entrées d'air verticales aux extrémités du pare-chocs. Alors que ces canaux aérodynamiques sont encadrés dans la couleur du véhicule sur le Tayron « Life » et le Tayron « Elegance », un élément noir brillant est utilisé sur le Tayron « R-Line ».La robustesse du Tayron se reflète ans une bande de protection située au-dessus de la grille d'admission d'air inférieure.Le Tayron peut être configuré avec des « projecteurs à faisceau matriciels HD IQ.Light ». Chaque feu comporte 19 200 LED multipixels qui éclairent la route et la zone environnante, améliorant ainsi le confort et la sécurité. Chaque projecteur du Tayron se compose de trois modules : tout à fait à l'extérieur se trouve un module bi-matriciel pour la matrice d'arrière-plan des feux de route. Au centre se trouve le module matriciel HD autonome, avec 19 200 LED activables individuellement, qui permettent de réaliser diverses nouvelles fonctions d'éclairage. Situé à l'intérieur du bloc optique, un module de projection de plus petite taille gère les feux de braquage ainsi que l'éclairage tous temps. Les feux directionnels dynamiques sont générés par le module matriciel HD. Les fonctions d'éclairage offrent un grand plus en matière de confort et de sécurité. Le Tayron peut projeter un tapis lumineux sur la voie de circulation grâce aux « projecteurs à faisceau matriciel HD IQ.Light ». Cet éclairage de la voie rend les trajets nocturnes plus confortables, car le tapis lumineux généré par l'éclairage suit la voie de circulation avec précision. Le conducteur est également assisté par un éclairage d'orientation dans les zones de chantiers et les passages étroits. Les feux de route non éblouissants constituent un autre atout des projecteurs: ils peuvent être activés en fonction de la vitesse et de la lumière ambiante, car les 38 400 LED activables et désactivables individuellement peuvent s'éteindre avant d'éblouir les autres usagers de la route.La ligne de toit allongée et le design des vitres s'étendant jusqu'au montant D caractérisent la silhouette. Entre le toit et les vitres latérales, un élément chromé s'étend des montants A jusqu'aux montants D, que les designers appellent « crosse de hockey » en raison de la forme de la partie arrière. La « crosse de hockey » allonge visuellement le toit et fait paraître le Tayron plus bas qu'il ne l'est réellement avec une hauteur de 1 660 mm.Le design latéral du Tayron est puissant. Des lignes précises séparent les surfaces et confèrent à la silhouette des contours marquants. Au-dessus du capot avant, une ligne s'étire vers l'avant pour former une arête lumineuse sous la ligne de fenêtre et se prolonger jusque dans les montants D. En dessous, la ligne de caractère dessine les contours de la partie latérale. Elle commence au niveau du montant A, intègre les poignées de porte avant dans leur tracé et remonte dans les portes latérales arrière avec une ligne de démarcation guidée avec précision. La ligne de démarcation se prolonge jusqu'aux feux arrière et jusqu'à la partie arrière. Les passages de roue semi-circulaires, presque carrés, avec leurs habillages latéraux robustes en plastique foncé, sont marquants.En dessous, il y a de la place pour des combinaisons roues/pneus allant jusqu'à 20 pouces et de grands débattements en tout-terrain. Dans la partie inférieure de la carrosserie, les habillages de bas de caisse peints dans la couleur du véhicule forment une unité avec les parties inférieures avant et arrière. Cette ligne abaisse également le centre de gravité visuel. Les barres de toit diffèrent en fonction de la finition : Le Tayron « Life » est doté de barres de toit noires, le Tayron « Elegance » et le Tayron « R- Line » de barres de toit argentées. En combinaison avec le pack « Black Style » pour le Tayron « R-Line », les barres de toit sont revêtues de noir brillant.Le Tayron se distingue à l'arrière par un design typique de la marque totalement unique. Toutes les versions du SUV sont dotées d'une barre transversale intégrale à LED. Cette barre intègre une fine bande de LED qui s'étend de gauche à droite jusqu'aux feux arrière et souligne la largeur du Tayron. Dans la zone centrale, la barre transversale se rétrécit ; la moitié inférieure du logo VW , également éclairé en rouge, est disposée de manière indépendante vers le bas.Les systèmes d'éclairage des versions supérieures sont équipés d'une animation de bienvenue. Le conducteur peut choisir parmi trois animations différentes des LED pour les feux arrière.La vitre arrière s'étend sur presque toute la largeur du Tayron ; elle est encadrée latéralement par les éléments chromés de la « crosse de hockey » (noir brillant pour le pack « Black Style »), conçus comme des déflecteurs d'air pour réduire les tourbillons à l'arrière et améliorer l'aérodynamisme et l'autonomie. Il en va de même pour le becquet arrière de pavillon au-dessus de la vitre arrière.Selon le pack d'équipement, le pare-chocs arrière du Tayron est configuré différemment de celui de la partie avant. Tous les modèles sont équipés d'un réflecteur commun, s'étendant sur toute la largeur et correspondant stylistiquement à la barre transversale à LED des feux arrière.Le pare-chocs de la version Elegance est rehaussé d'une barre chromée, tandis que la version « R-Line » se distingue visuellement par des éléments en noir brillant. Une protection anti-encastrement massive en finition grainée noire complète le tout.DESIGN INTERIEURL'intérieur se distingue par des matériaux de haute qualité, un design à la fois épuré et élégant, un poste de conduite connecté et de l' espace pour le conducteur, les passagers et les bagages.L'esthétique et l'haptique des matériaux utilisés dans l'habitacle contribuent à créer une atmosphère de bien-être. Toutes les versions du Tayron sont dotées de revêtements en similicuir souple au niveau du tableau de bord, panneaux de portes avant, des inserts de porte et de la console centrale. Selon l'équipement, les revêtements sont rehaussés par de fines surpiqûres contrastées.CONFORTLa gestion du soleil est régulée : au-dessus des passagers, un toit ouvrant coulissant/relevable panoramique (en option) crée une atmosphère lumineuse ou offre une vue dégagée sur le ciel. Pour l'ouverture, le segment vitré avant se déplace au-dessus du segment vitré arrière, ce qui permet de conserver une garde au toit maximale dans l'habitacle. Si le soleil est trop fort, le toit est occulté par un store électrique. Les portes arrière sont équipées de série de stores pare-soleil. Des caractéristiques telles qu'une climatisation automatique à 3 zones de série (« Air Care Climatronic ») et des sièges avant climatisés en option assurent une gestion optimale de la température dans l'habitacle.HABITACLELe tableau de bord du Tayron présente une architecture horizontale continue. Au premier niveau se trouve le « Digital Cockpit Pro » ; des instruments numériques avec une diagonale d'écran de 260 mm (10,25 pouces). L'écran est ombragé par le revêtement supérieur du tableau de bord. Dans le Tayron, équipé d'une boîte de vitesses à double embrayage (DSG), le passage des rapports est commandé à l'aide d'un commodo : une rotation vers l'avant : D, une rotation vers l'arrière : R, une pression : P.L'écran tactile du système d'infodivertissement est disposé au centre du tableau de bord. L'écran du système audio de série (avec interface téléphonique, Apple CarPlay, Android Auto et système de navigation activable ultérieurement) offre une diagonale de 320 mm (12,9 pouces). Le format de l'écran est identique avec le pack d'infodivertissement « Discover » en option.La fonction de navigation, l'assistant vocal IDA avec intégration « ChatGPT », l'interface téléphonique Comfort et deux rangements pour smartphone avec fonction de recharge par induction dans la console centrale sont inclus.Le pack du système d'infodivertissement « Discover Pro Max » comprend en plus un affichage tête haute et un écran tactile d'une diagonale de 380 mm (15 pouces). Indépendamment de la taille de l'écran, ce dernier affiche de manière fixe une barre de menu inférieure affichant toujours les réglages du climatiseur, de la climatisation de siège ainsi que le bouton d'accueil du guidage par menu. Les curseurs tactiles éclairés pour la régulation de la température et le volume sonore sont placés à un niveau encore inférieur. Ce dernier peut également être réglé à l'aide des touches du volant multifonctions, de l'assistant vocal IDA ou de la commande physique rotative Driving Expérience Control située sur la console centrale, entre le siège conducteur et le siège passager.La commande d'expérience de conduite multifonction « Commande Driving Expérience Control » dans la console centrale est de série à bord du Tayron. Outre le volume audio, cette commande permet de gérer les profils de conduite, la transmission intégrale (selon la version de motorisation) et les « Atmospheres » préconfigurées.Dans ces « Atmospheres », les réglages de l'éclairage d'ambiance à 10 couleurs de série (30 couleurs en option) et du système audio (système audio Harman Kardon en option) fusionnent pour créer des ambiances lumineuses et sonores très variées.Dans les versions d'équipement « Elegance » et « R-Line », le Tayron est équipé d'un siège ergoActive particulièrement ergonomique côté conducteur.Le pack cuir « Varenna » en option permet d'intégrer les sièges ergoActive Plus spécifiques pour le conducteur et le passager avant.La deuxième rangée de sièges peut coulisser dans le sens longitudinal, est rabattable en 1/3 - 2/3 et l'inclinaison des dossiers peut être réglée.Si le siège central est libre, un accoudoir central peut être rabattu.La deuxième rangée de sièges peut être rabattue vers l'avant grâce à l'aide à l'accès pour libérer l'accès à la troisième rangée de sièges. Il y a deux sièges individuels pour les petits passagers. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les deux sièges de la troisième rangée peuvent être rabattus à plat pour former le plancher de coffre à bagages.Le coffre à bagages offre un volume allant jusqu'à 885 litres (chargement jusqu'à la hauteur du dossier de la deuxième rangée de sièges). Si le Tayron est chargé jusque derrière les dossiers de la première rangée de sièges, le volume de chargement peut atteindre 2 090 litres. Le coffre est équipé de série de crochets pour sacs et d'une prise 12 V. L'équipement peut être complété en option par une prise 230 V et un pack gestion des bagages à l'aide de filets.MOTORISATIONSEn Europe, Volkswagen propose le Tayron avec deux propulsions hybrides rechargeables (eHybrid), une propulsion micro-hybrideB(eTSI), deux moteurs turbo essence (TSI) et deux moteurs turbo diesel (TDI). La gamme de puissance s'étend de 110 kW (150 ch) à 200 kW (272 ch). Les deux moteurs essence turbo et le turbodiesel le plus puissant sont couplés à la transmission intégrale 4Motion. Toutes les autres versions sont en traction avant. Le passage des rapports est généralement assuré par la boîte de vitesses automatique à double embrayage (DSG).Hybride rechargeableeHybrid1 150 / 204 eDSG à 6 rapports (Traction)eHybrid1 200 / 272 eDSG à 6 rapports (Traction)Les Tayron eHybrid de 150 kW et 200 kW peuvent parcourir des distances supérieures à 100 km en mode purement électrique (valeur prévisionnelle).Les motorisations hybrides rechargeables offrent une autonomie d'environ 850 km entre deux arrêts à la pompe (valeur prévisionnelle). Sur le plan technique, les motorisations hybrides rechargeables se composent d'une batterie de 19,7 kWh (net), d'un moteur turbo quatre cylindres efficient (1.5 TSI evo2) et d'un module hybride (moteur électrique plus eDSG à 6 rapports). La batterie peut non seulement être rechargée sur des bornes de recharge murales CA et des bornes de recharge CA de 11 kW, mais aussi sur des bornes de recharge rapide CC jusqu'à 50 kW.Dans sa version de base eHybrid, le moteur 1.5 TSI evo2 développe une puissance de 110 kW (150 ch) et permet, en combinaison avec le moteur électrique d'une puissance de crête de 85 kW (115 ch), d'obtenir une puissance cumulée de 150 kW (204 ch). La version de 150 kW fournit un couple cumulé de 350 Nm.La version supérieure du moteur de 130 kW (177 ch) est disponible en option et génère, avec le moteur électrique, une puissance cumulée de 200 kW (272 ch) et 400 Nm de couple.Semi-hybride1.5 eTSI 110 / 150 Boîte DSG à 7 rapports (Traction)La motorisation de base du Tayron est un modèle semi-hybride de 110 kW (150 ch). Le courant est généré par la conversion de l'énergie cinétique lors du freinage ou de la décélération du SUV. L'eTSI est couplé à une boîte DSG à double embrayage à 7 rapports, à une batterie lithium-ion de 48 V et à un alterno-démarreur à entraînement par courroie de 48 V, qui fournit une puissance de 14 kW et un couple de 56 Nm. Le système de 48 V agit comme une sorte de fonction surcouple temporaire et garantit ainsi de très bonnes performances au démarrage. Dans le même temps, la technologie permet de couper le moteur essence et donc au véhicule de rouler en mode roue libre.Essence suralimenté2.0 TSI 4Motion 150 / 204 Boîte DSG à 7 rapports (Transmission intégrale)2.0 TSI 4Motion 195 / 265 Boîte DSG à 7 rapports (Transmission intégrale)Les moteurs turbo-essence (TSI evo4) à quatre cylindres suralimentés de 2,0 litres sont couplés de série à une boîte DSG à double embrayage à 7 rapports.Les deux moteurs 2,0 litres TSI de 150 kW (204 ch) et 195 kW (265 ch) sont également combinés à la transmission intégrale.Le moteur TSI de 150 kW délivre son couple maximal de 320 Nm à partir de 1 500 tr/min.Le TSI de 195 kW développe un couple maximal de 400 Nm, disponible dans une plage de régime comprise entre 1 650 et 4 350 tr/min.Turbodiesel2.0 TDI 110 / 150 Boîte DSG à 7 rapports (Traction)2.0 TDI 4Motion 142 / 193 Boîte DSG à 7 rapports (Transmission intégrale)Les moteurs turbo-diesel (TDI evo2) à quatre cylindres suralimentés de 2.0 litres sont couplés de série à une boîte DSG à double embrayage à 7 rapports.La motorisation TDI de base de 110 kW (150 ch) à traction délivre un couple de 360 Nm.Le TDI de 142 kW (193 ch), couplé à la transmission intégrale 4Motion, développe un couple maximal de 400 Nm entre 1 750 et 3 250 tr/min.TRANSMISSION INTEGRALE 4MOTIONPour les modèles 4Motion, les profils de transmission intégrale « Offroad » et « Snow » sont disponibles en plus des profils « Eco », « Comfort », « Sport » et « Individual ». Sur les modèles 4Motion, Volkswagen utilise une transmission intégrale spéciale de la boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports, un pendule centrifuge qui neutralise les vibrations et optimise le confort acoustique.Lorsque le Tayron 4Motion tracte une remorque, le profil de conduite « Trailer » est automatiquement activé. L'embrayage 4Motion répartit automatiquement la force entre l'essieu avant et l'essieu arrière de manière optimale pour tracter une remorque. Si le Tayron est commandé avec la boule d'attelage à déploiement semi-automatique par simple pression sur un bouton, l'assistant aux manœuvres avec remorque « Trailer Assist » fait également partie de l'équipement. Lors des manœuvres en marche arrière, le système régule automatiquement l'angle de braquage de la remorque par une intervention active sur la direction. L'« assistant aux manœuvres avec remorque Trailer Assist » épargne au conducteur les réflexions complexes lorsqu'il doit d'abord braquer à gauche avec le volant lors de manœuvres en marche arrière pour que la remorque tourne à droite et inversement.Les Tayron TSI et TDI 4Motion sont homologués pour des poids tractables jusqu'à 2 500 kg (freinés, pente de 12 %).PERFORMANCESLe Tayron 1.5 eTSI 150 DSG à 7 rapports de 1 723 kg atteint une vitesse de pointe de 204 km et accélère de zéro à 100 km en 9,4 secondes.Le Tayron Hybride rechargeable eHybrid 204 eDSG à 6 rapports de 1 939 kg atteint une vitesse de pointe de 210 km et accélère de zéro à 100 km en 8,6 secondes.Le Tayron Hybride rechargeable eHybrid 272 eDSG à 6 rapports de 1 948 kg atteint une vitesse de pointe de 215 km et accélère de zéro à 100 km en 7,3 secondes.TRAINS ROULANTS « DCC PRO »Le Tayron est disponible en option avec des trains roulants adaptatifs : « DCC Pro ». L'amortissement actif à régulation électronique réagit en permanence aux particularités de la chaussée ainsi qu'à chaque situation de conduite et tient compte de paramètres tels que les interventions de direction, de freinage et d'accélération. L'amortissement idéal pour chaque roue est calculé en quelques fractions de seconde et ajusté sur les quatre amortisseurs. Le conducteur a la possibilité de régler individuellement le « DCC Pro » de très confortable à très sportif. Les composantes dynamiques transversales de la régulation adaptative des trains roulants sont coordonnées et optimisées par le gestionnaire de comportement dynamique du Tayron. Il commande les fonctions des blocages de différentiel électroniques (XDS) et (avec le « DCC Pro » embarqué) également les composantes dynamiques transversales des amortisseurs régulés. La régulation adaptative des trains roulants offre, en combinaison avec le gestionnaire de comportement dynamique du véhicule, un confort de conduite optimal associé à un excellent comportement dynamique. Les amortisseurs du « DCC Pro » du Tayron sont dotés de deux valves. Cela s'accompagne d'un algorithme de régulation adapté pour le pilotage séparé des phases d'extension et de compression. Les amortisseurs à deux vannes, fonctionnant plus rapidement, permettent une meilleure liaison, plus souple, entre la carrosserie et le châssis, tout en optimisant le comportement dynamique de conduite grâce au contrôle séparé via deux vannes des phases d'extension et de compression. Le système « DCC Pro » permet d'élargir la plage des propriétés dynamiques et de confort. Le « DCC Pro » procure au conducteur du SUV Tout-Terrain une sensation de conduite agréable et sûre, même sur des chaussées dégradées. Grâce à la réduction des vibrations de la carrosserie, le centrage horizontal de la carrosserie est confortable.ASSISTANTS DE STATIONNEMENTLe Tayron sera équipé de l'assistant de stationnement « Park Assist Plus ».L'assistant aux manœuvres de stationnement « Park Assist Pro », disponible en option, offrira également une fonction mémoire et de commande à distance. En principe, les deux systèmes « Park Assist Plus » et « Park Assist Pro » permettent le stationnement assisté sur des places de stationnement en créneau ou en bataille. La sortie assistée d'une place de stationnement en créneau est également possible. Le Tayron prend alors en charge l'accélération, le freinage et le braquage. Avec la fonction mémoire, le système enregistre les 50 derniers mètres parcourus, et donc les manœuvres effectuées pour le stationnement. Une fois le SUV à l'arrêt, la manœuvre de stationnement peut être enregistrée. Lorsque le Tayron atteint de nouveau sa position initiale, il propose automatiquement de se charger de la manœuvre de stationnement. La sortie autonome d'une place de parking est également possible. Jusqu'à cinq manœuvres de stationnement peuvent être enregistrées.La fonction de stationnement à distance permet, en combinaison avec l'application « Volkswagen Park Assist Pro », de faire entrer et sortir le Tayron d'une place de stationnement en le commandant à distance à l'aide d'un smartphone.Le Volkswagen Tayron démarre à partir de 50 900 euros (1.5 eTSI 150 DSG7 Life Plus).La première version hybride rechargeable (1.5 eHybrid 204 DSG6 Life Plus) est à 57 300 euros.Les prix du Volkswagen Tayron:Essence1.5 eTSI 150 DSG7 Life Plus: 50 900 €1.5 eTSI 150 DSG7 VW Edition: 49 800 €1.5 eTSI 150 DSG7 R-Line: 53 900 €1.5 eTSI 150 DSG7 R-Line Exclusive: 60 000 €Hybride rechargeable1.5 eHybrid 204 DSG6 Life Plus: 57 300 €1.5 eHybrid 204 DSG6 VW Edition: 56 200 €1.5 eHybrid 204 DSG6 R-Line: 60 300 €1.5 eHybrid 204 DSG6 R-Line Exclusive: 66 400 €1.5 eHybrid 272 DSG6 R-Line: 62 500 €1.5 eHybrid 272 DSG6 R-Line Exclusive: 68 600 € EQUIPEMENTS DE SERIELa dotation d'équipements de série comprend neuf airbags, un système de climatisation automatique à trois zones, un éclairage d'ambiance à 10 couleurs, une console de commande multifonction, un système d'infodivertisssement avec écran de 32 cm doté d'une fonction de navigation activable et d'une fonction de connectivité sans fil (pour Apple CarPlay et Android Auto), des instruments numériques, des phares LED avec réglage automatique de l'éclairage (Light Assist), le logo Volkswagen lumineux à l'avant et à l'arrière du véhicule, des modules de feu arrière 3D, des pare-soleil sur les vitres des portières arrière et des jantes alliage 17 pouces.Le Tayron reçoit une gamme complète de systèmes d'assistance. Le Tayron Life est équipé de série du régulateur de vitesse adaptatif (ACC), de la fonction de freinage en virage, de l'assistance au changement de voie (Side Assist) et au maintien de voie (Lane Assist), du système de freinage d'urgence avec détection des piétons et des cyclistes (Front Assist), de l'assistant au stationnement (Park Assist Plus), d'une caméra de recul, d'un affichage dynamique des panneaux de signalisation, et d'un système d'alerte anti-collision lors de l'ouverture des portières.Les principaux équipements de série du Volkswagen Tayron:LIFE PLUS– Projecteur avant à LED avec bandeau lumineux à l'avant et à l'arrière– Jantes en alliage 17 pouces Bari– Rampes de pavillon noires– Sellerie en Tissu– Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media' avec écran tactile 12,9 pouces– Tableau de bord Digital Cockpit Pro 10 pouces– App-Connect sans fil– Double chargeur à induction– Éclairage d'ambiance 10 couleurs– Climatisation automatique tri-zone Radars de stationnement avant & arrière– Caméra de recul– ‘Front Assist' avec freinage d'urgence en ville et détection des piétons– Assistant de maintien dans la voie ‘Lane Assist'– Détecteur d'angles morts Side Assist'– Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ‘ACC' avec limiteur de vitesse– Système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Access»– Ouverture et fermeture du coffre main-libre ‘Easy Open / Easy Close'– Alarme antivol avec protection volumétrique– Système d'aide au stationnement Park Assist Pro– Roue de secours allégée à encombrement réduit 7 places sur motorisation eTSI– 5 places sur motorisations eHybridÉdition spéciale VW EDITION (en plus par rapport à LIFE PLUS)– Projecteur LED Plus– Jantes en alliage 17 pouces Venezia– Rampes de pavillon anodisées– Sellerie en Tissu– Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media' avec écran tactile 12,9 pouces– Tableau de bord Digital Cockpit Pro 10 pouces– App-Connect sans fil– Double chargeur à induction– Éclairage d'ambiance 10 couleurs– Climatisation automatique tri-zone– Accès et démarrage sans clé ‘Keyless Access'– Ouverture et fermeture du coffre main-libre ‘Easy Open / Easy Close'– Radars de stationnement avant & arrière– Caméra de recul– ‘Front Assist' avec freinage d'urgence en ville et détection des piétons– Assistant de maintien dans la voie ‘Lane Assist'– Détecteur d'angles morts Side Assist'– Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ‘ACC' avec limiteur de vitesse– Aide au stationnement Park Assist Pro– Vitres acoustiques et surteintées à l'arrière– Banquette arrière coulissante– Alarme antivol avec protection volumétriqueR-LINE (en plus par rapport à LIFE PLUS)– Projecteurs avant LED Plus– Jantes 19'' Coventry– Sellerie en tissu et ‘ArtVelours'– Sièges avant sport avec appui-tête intégré– Sièges avant avec fonction massage– Siège conducteur ErgoActive– Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media' avec écran tactile 12,9 pouces– Tableau de bord Digital cockpit 10 pouces– Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ‘ACC'– Caméra de recul– Pack Intérieur/Extérieur R-Line– Pédalier Alu– Ciel de pavillon noir– Rampes de pavillon anodisées– Éclairage d'ambiance étendu– Système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Access»– Ouverture et fermeture du coffre main-libre ‘Easy Open / Easy Close'– Alarme antivol avec protection volumétrique– Aide au stationnement Park Assist ProR-LINE EXCLUSIVE (en plus par rapport à R-LINE)– Projecteurs IQ.LIGHT HD - Matrix LED– Jantes 19 pouces Coventry– Sellerie en cuir Varenna R-line– Sièges avant électriques, chauffant, ventilés et massant avec fonction mémoire– Système Navigation & Infotainment ‘Discover Pro' avec écran tactile 15 pouces– Area view : caméra 360°– ‘Travel Assist' : assistant de conduite– Pack Intérieur/Extérieur R-Line– Rampes de pavillon anodisées– Toit ouvrant panoramique– Système audio premium Harman Kardon– Aide au stationnement Park Assist Pro– Accès et démarrage sans clé ‘Keyless Access'– Alarme antivolParmi les options proposées, on peut citer le réglage adaptatif du châssis (DCC Pro), les feux matriciels IQ.Light HD avec éclairage interactif, et l'assistant de guidage latéral et longitudinal (Travel Assist).Sont également disponibles l'assistant vocal IDA, qui intègre ChatGPT (en association avec le pack d'infodivertissement Discover), un toit panoramique pivotant et coulissant, un système audio 700 W Harman Kardon, des sièges réglables électriquement avec sellerie cuir, avec fonction massage et ventilation, ainsi qu'un verrouillage de sécurité enfant activé électriquement à l'arrière.https://youtu.be/3Nb4voJ3cgMLiens vidéos Volkswagen Tayron (Extérieur) https://youtu.be/3Nb4voJ3cgMVolkswagen Tayron (Intérieur) https://youtu.be/0E9gegGEhOQ