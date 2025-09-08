Le prototype camouflé de la Cupra Raval donne un aperçu de la future citadine électrique

Cupra
présente un prototype camouflé
de la Raval
au salon IAA de Munich.
La version camouflée de la Raval est proche de la version de série, de qui donne un aperçu de la future citadine électrique de Cupra
.
Basée sur la plateforme MEB plus
du goupe Volkswagen
et dotée d'une traction avant, la Cupra Raval revendique une expérience dynamique centrée sur le conducteur. Longue de 4 mètres
, elle est conçue pour le milieu urbain.
La Cupra Raval incarne l'ADN de la marque sportive
espagnole en matière de dynamique de conduite pure : châssis sport abaissé de 15 mm par rapport à la plateforme, suspension spécialement réglée, direction progressive qui améliore l'agilité et ESC Sport.
La Cupra Raval sera disponible avec deux tailles de batterie
et plusieurs niveaux de puissance
.
La version haute " VZ" de la Cupra Raval développe 166 kW. Équipée de sièges baquets CUPBucket, d'une suspension DCC Sport, d'un mode ESC OFF, de jantes 19 pouces avec des pneus plus larges de 235 mm et d'un différentiel à glissement électronique VAQ, est une voiture
conçue pour ceux qui aiment conduire.
Au-delà des performances
, la Cupra Raval bénéficiera du Travel Assist avec assistant de changement de voie et reconnaissance des feux de signalisation, de l'Intelligent Park Assist et de la caméra Top View 360°.
La recharge en courant continu
(DC) de série permet des recharges rapides en itinérance.
La Cupra Raval sera fabriquée à Martorell.
La citadine électrique Cupra Raval sera commercialisée en 2026.Données techniques prévisionnelles:
Plateforme: MEB plus
Type de transmission: Traction
Longueur: 4 046 mm
Largeur: 1 784 mm
Hauteur: 1 518 mm
Empattement: 2 600 mm