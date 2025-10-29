Le prototype de SUV électrique Honda 0 alpha adopte des proportions originales

Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

4 photos
Honda présente en première mondiale le prototype du Honda 0 α (alpha) au Japan Mobility Show 2025.

Le prototype préfigure un nouveau SUV de la gamme Honda 0 électrique.

Le Honda 0 α (alpha) adopte des proportions originales et un design audacieux propre à la gamme avant-gardiste Honda 0.

Les designers Honda ont appliqué l'approche « Thin » pour déterminer les proportions du prototype.

Le SUV de la gamme Honda 0 se singularise par une faible hauteur, sans compromettre la garde au sol, et un habitacle mince, qui offre un espace spacieux et confortable aux occupants.

Le SUV Honda 0 α (alpha) a été pensé pour s'intégrer harmonieusement aux environnements urbains et naturels afin de faciliter le quotidien de ses utilisateurs en toutes circonstances.

Honda prévoit de commercialiser le modèle de série de la Honda 0 α principalement au Japon et en Inde en 2027.

Le Honda 0 α (alpha) est le « modèle d'entrée de gamme » de la série Honda 0

Au Japon, trois modèles de la série Honda 0 (la Honda 0 Saloon, la Honda 0 SUV et la Honda 0 α) seront commercialisés d'ici le 31 mars 2028.

Eric Houguet, écrit le 29/10/2025

