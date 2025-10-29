Le prototype électrique Honda Super One vise le plaisir de conduite d'une voiture thermique

Honda
présente le prototype électrique Super One
au Japan Mobility Show 2025.
Conçu sur la plateforme légère développée pour les modèles de la série N, le prototype électrique Super One est imprégné de l'esprit ludique
de Honda
.
Le prototype électrique est doté d'un « Mode Boost », développé exclusivement pour ce modèle. À mesure que la puissance augmente, le son du moteur électrique remplit l»habitacle, en cohérence avec les sensations de passage des vitesses, comme au volant d»une voiture
à moteur thermique.
L'expérience de conduite au volant de la Super One entend combiner l»accélération propre aux véhicules électriques et le plaisir de conduite d'une voiture thermique
.
La Honda Super One sera lancée au Japon à partir de 2026, puis sur les marchés présentant une demande de véhicules électriques compacts, comme certains pays asiatiques et le Royaume Uni.