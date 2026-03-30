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L'Opel Corsa GSE électrique orientée performance en phase de tests intensifs L'Opel Corsa GSE électrique orientée performance en phase de tests intensifs L'Opel Corsa GSE électrique orientée performance en phase de tests intensifs L'Opel Corsa GSE électrique orientée performance en phase de tests intensifs L'Opel Corsa GSE électrique orientée performance en phase de tests intensifs L'Opel Corsa GSE électrique orientée performance en phase de tests intensifs L'Opel Corsa GSE électrique orientée performance en phase de tests intensifs

L'Opel Corsa GSE électrique orientée performance en phase de tests intensifs

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L'Opel Corsa GSE électrique orientée performance en phase de tests intensifs

L'Opel Corsa GSE électrique orientée performance en phase de tests intensifs

Annoncée d'ici la fin de l'année, l'Opel Corsa GSE électrique bénéficie d'une mise au point spécifique avec un châssis GSE affiné dans des conditions extrêmes.

La marque au Blitz soumet sa petite berline sportive électrique orientée performance à une série d'essais intensifs.

Le modèle électrique sportif a été testé sur le Nürburgring, avec une attention toute particulière portée à la mise au point fine de son châssis.

Situé dans l'Eifel, en Rhénanie-Palatinat, le Nürburgring s'est forgé une réputation de circuit parmi les plus beaux et les plus exigeants au monde.

La Corsa GSE est équipée d'un châssis sport avec des réglages spécifiques de l'accélérateur, de la direction et de l'ESC, adaptés à sa puissance. Sur le Nürburgring, les équipes se sont concentrées sur l'optimisation de ces éléments afin de garantir une mise au point idéale du véhicule de série.

« L'Opel Corsa GSE sera le prochain modèle à rejoindre la famille GSE. Notre ambition est de permettre à chacun de profiter des performances d'une compacte sportive 100 % électrique et de sensations de conduite dynamiques. C'est précisément pour cette raison que nous nous sommes rendus au Nürburgring pour finaliser les derniers réglages. Je suis convaincu que chacun appréciera le plaisir de conduite sans émissions locales qu'elle offrira », déclare Marcus Lott, membre du comité exécutif d'Opel et Senior Vice President Stellantis Lead Engineering Central Europe.

L'Opel Corsa GSE sera la Corsa de série la plus puissante jamais produite.

La version haute performance électrique de la citadine de Rüsselsheim fera sa première apparition au Mondial de l'Auto de Paris, du 12 au 18 octobre 2026.

Eric Houguet, écrit le 30/03/2026

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