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Les prototypes de l'Audi A2 e-tron électrique accumulent les kilomètres d'essais

Les prototypes de l'Audi A2 e-tron électrique accumulent les kilomètres d'essais

Les prototypes de l'Audi A2 e-tron électrique accumulent les kilomètres d'essais

Les prototypes de l'Audi A2 e-tron électrique accumulent les kilomètres d'essais

Audi dévoilera l'A2 e-tron électrique à l'automne 2026, complétant sa gamme avec un modèle compact d'entrée de gamme électrique. Produite à Ingolstadt, l'Audi A2 e-tron viendra rajeunir la gamme Audi et ouvrira l'accès à une mobilité électrique premium.

Les prototypes de l'Audi A2 e-tron sont soumis à différents essais avant la première mondiale du modèle prévue à l'automne.

L'Audi A2 e-tron électrique camouflée, accumule de précieux kilomètres d'essais sur neige et glace, dans la soufflerie de l'Audi Technical Development à Ingolstadt, ainsi que sur routes ouvertes.

Essais par temps froid en Scandinavie

Températures glaciales, routes enneigées et pistes d'essais glissantes sur un lac gelé : lors des essais hivernaux en Laponie, l'Audi A2 e-tron électrique montre de quoi elle est capable dans des conditions extrêmes. Le processus de validation sur un site d'essais situé dans le nord de la Suède se concentre non seulement sur la dynamique de conduite, mais également sur la gestion thermique et les performances de la batterie haute tension. L'interface entre la transmission électrique, le système de contrôle du freinage et la suspension est ajustée minute par minute pour offrir une expérience de conduite typée Audi.

Optimisation aérodynamique dans la soufflerie à Ingolstadt

La ligne de toit distinctive contribue à l'aérodynamisme de l'Audi A2 électrique. Cet aérodynamisme est constamment testé et optimisé dans la soufflerie de l'Audi Technical Development. Avec des vitesses de vent allant jusqu'à 300 km/h, des mesures aéroacoustiques ultra-précises et un banc à rouleaux à 235 km/h, la soufflerie offre des conditions idéales pour optimiser les caractéristiques d'écoulement de l'air, le développement des bruits et la stabilité thermique de l'Audi A2 e-tron.

Essais routiers dans les vallées sinueuses de Bavière

Pentes, revêtements routiers variables et virages serrés : les ingénieurs de développement Audi utilisent les conditions variées de la région de la vallée de l'Altmühl, en Bavière, afin de tester la suspension et les systèmes d'assistance à la conduite dans des conditions réelles de circulation. C'est ici que l'Audi A2 e-tron démontre son aptitude à un usage quotidien.

Production à Ingolstadt

L'Audi A2 e-tron entièrement électrique sera produite au siège d'Audi à Ingolstadt.

Eric Houguet, écrit le 20/05/2026

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