Le classement 2023 des meilleurs réseaux de recharge en France en terme d'expérience de recharge

Chargemap, spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques , dévoile le classement 2023 desen France et en Europe en terme d'Cette évaluation repose sur les avis de plus de 112 000 utilisateurs uniques, avec 390 000 notes collectées sur la plateforme Chargemap en 2023 (dont environ 50% de les conducteurs français).devance le réseauen France en terme d'expérience de recharge.Le réseau Tesla Superchargers a été le mieux noté en 2023 en Europe en terme d'expérience de recharge. Le réseau Tesla Superchargers est suivi par le réseau néerlandais Fastned.Ces réseaux se démarquent par leur engagement à offrir une expérience de recharge optimale aux conducteurs de véhicules électriques à travers l'Europe.Fastned devance le réseau Tesla Superchargers.1. Fastned2. Tesla Superchargers3. Electra4. Carrefour5. Allego6. Ionity7. e-Vadea8. NW IECharge9. Last Mile Solutions10. EVZenLe réseau Tesla Superchargers se hisse à la première place du classement, suivi par le réseau néerlandais Fastned. Dans le top 3 de ce classement, le réseau français, Electra, se démarque.1. Tesla Superchargers2. Fastned3. Electra4. Carrefour5. Chargy6. Allego7. Ionity8. e-Vadea9. NW IECharge10. EvzenChargemapLes classements des meilleurs réseaux ont été établis sur les 390 000 avis laissées par les utilisateurs de Chargemap sur les différents réseaux de recharge, du 20 avril 2023 au 31 décembre 2023 inclus. Pour éviter les écarts statistiques trop importants et garantir une note moyenne cohérente, le classement se base sur un minimum de 1 000 notes recueillies sur cette période pour un réseau de recharge. Les critères prennent en compte l'expérience globale de la recharge, mais mettent également l'accent sur la fiabilité du matériel et le rapport qualité/prix. Chargemap compte près de 2 millions de conducteurs en Europe (dont environ 50% de les conducteurs français) utilisant la plateforme des services de localisation et de paiement aux bornes de recharges électriques.