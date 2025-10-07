La berline polyvalente typée outdoor Dacia Sandero Stepway s'offre une nouvelle calandre

La Dacia Sandero Stepway
bénéficie de plusieurs évolutions visant à renforcer le positionnement « value for money » qui s'est nettement dégradé au cours des dernières années suite à une succession de hausses de prix
.
La Dacia Sandero
est la voiture
la plus vendue a particuliers en Europe depuis 2017. En 2024, elle fut la voiture la plus vendue en Europe tous canaux confondus, et la première Dacia
a dépasser 300 000 unités commercialisées sur une année (309 392 exemplaires y compris la Sandero Stepway
qui représente environ deux tiers du total, soit une hausse de 14,5 % par rapport à 2023).DESIGN EXTÉRIEUR
La Dacia Sandero
Stepway adopte une nouvelle signature lumineuse constituée d'un « T » inversé en LED installé au-dessus des projecteurs, renforçant ainsi la posture solide de la voiture Dacia
.
La nouvelle signature lumineuse est connectée à la calandre par une fine ligne de pointillés blancs, tels des pixels qui se détachent sur le noir de la grille.
L'ensemble calandre/projecteurs est intégré au bouclier pour former un ensemble homogène, comme si toute la face avant de la voiture était constituée d'une seule pièce.
A l'arrière, le design des feux « pixels » à LED renforce la personnalité de la Sandero Stepway.
Le design robuste de la Sandero Stepway est souligné par un bandeau strié noir mat qui s'étend entre les feux arrière et le bouclier.
L'approche outdoor du design de la Sandero Stepway est réaffirmée par les protections en Starkle qui s'étendent sur les passages de roues, les bas de caisse et les enjoliveurs d'antibrouillard. Le matériau, inventé par les ingénieurs de Dacia, contient 20 % de plastique recyclé. Une composition qui se traduit par des particules de couleur blanche donnant un effet moucheté. L'utilisation brute, sans peinture, de ce matériau réduit l'empreinte carbone de sa fabrication et sa vulnérabilité aux éraflures du quotidien.DESIGN INTÉRIEUR
Les aérateurs du tableau de bord adoptent un style en « T » inversé, comme la signature lumineuse.
Le volant, à l'ergonomie optimisée, est plaisant à utiliser.
L'habitacle peut recevoir un système multimédia avec écran central de 10 pouces et navigation connectée ainsi qu'un chargeur de smartphone par induction. MOTORISATIONS
La Sandero Stepway reste disponible avec le moteur essence TCe 110 associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.
La Dacia Sandero Stepway reçoit un nouveau moteur bicarburation 3 cylindres 1.2 l turbo de 120 ch qui permet d'associer les avantages fiscaux du GPL
et ceux d'une boîte automatique. Une transmission 6 rapports à double embrayage est disponible sur le modèle qui est également proposé avec une boîte manuelle 6 vitesses.
Le moteur hybrid 155 est annoncé au quatrième trimestre 2026. L'hybrid 155 se compose d'un moteur 4 cylindres 1.8 litre essence de 109 ch, de deux moteurs électriques (un moteur de 50 ch et un démarreur/générateur haute tension), d'une batterie de 1,4 kWh (230 V) et d'une boîte de vitesses automatique électrifiée. Celle-ci est dotée de 4 rapports dédiés au bloc thermique, ainsi que deux autres alloués à l'électrique. Cette technologie combinée est rendue possible par l'absence d'embrayage. Cette motorisation électrifiée puissante (155 ch, 170 Nm de couple), associée à cette boîte automatique performante, garantit un agrément de conduite appréciable au quotidien et une efficience remarquable. En ville, jusqu'à 80 % du temps de roulage se fait en tout électrique. Le démarrage se fait systématiquement en mode 100 % électrique.CONNECTIVITÉ OPTIMISÉE
Disponible en série sur la finition Essential, le Media Control est un système multimédia pilotable depuis les commandes au volant, avec affichage des informations média et appels téléphoniques sur l'écran du tableau de bord. Il comprend aussi quatre haut-parleurs, une connexion Bluetooth, un port USB-C et un support smartphone intégré dans la planche de bord. Avec l'interface de l'application gratuite Dacia Media Control, le conducteur peut piloter les fonctions radios/média et accéder à d'autres fonctionnalités depuis l'écran de son smartphone.
Disponible en série sur les finitions expression, Extrême et Journey
(en option sur Essential), le système Media Display offre une connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto
, en liaison avec un écran central tactile HD de 10 pouces.
Disponible en option sur les finitions Expression et Extrême, le système Media Nav Live ajoute une navigation connectée intégrant des informations en temps réel sur les conditions de circulation et une cartographie à jour pendant 8 ans. Le Media Nav Live offre également un système audio Arkamys 3D Sound System à 6 haut-parleurs. ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS AU CONFORT ET À LA SÉCURITÉ
Un chargeur de smartphone par induction est introduit sur la console centrale de la Sandero pour recharger un smartphone ou le maintenir en charge pendant une connexion sans fil Apple CarPlay/Android Auto. Il est disponible en option sur les finitions Extrême et Journey.
Des projecteurs automatiques optimisent la vision
de nuit tout en évitant l'éblouissement des autres usagers. Le système maximise l'usage des feux de route et passe automatiquement aux feux de croisement lorsqu'un autre véhicule apparait.
Une caméra multi-vues fournit une vue aérienne du véhicule et des obstacles sur l'écran central pour faciliter les manœuvres à basse vitesse lors d'une stationnement.
Les rétroviseurs rabattables électriquement protègent les rétroviseurs des accrocs lors du stationnement dans une rue étroite.
Ces trois équipements sont regroupés dans le Driving Pack en option en finitions Journey et Extrême.
Des aides à la conduite
viennent enrichir l'équipement de la Sandero Stepway pour répondre aux dernières normes européennes de sécurité : le freinage automatique d'urgence (urbain/péri-urbain avec détection véhicules, piétons, cyclistes et motos) et le système de surveillance de l'attention du conducteur.Photos
