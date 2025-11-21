Le SUV électrique Trail Rated Jeep Recon est prêt pour tous les types de routes

Jeep
présente la Recon électrique
. Conçue de A à Z pour l'aventure, la Jeep Recon est un SUV
Trail Rated électrique offrant des capacités tout-terrain élevées.
Reposant sur une architecture électrique dédiée
, la Jeep Recon allie puissance et capacités tout-terrain 4xe
. La transmission intégrale électrique
assure une motricité fiable sur tous types de terrains, soutenue par le système Selec-Terrain de Jeep avec plusieurs modes de conduite adaptés à toutes les conditions. Avec 650 chevaux et 840 Nm de couple instantané, la Jeep Recon électrique offre un contrôle précis dès la première pression sur l»accélérateur. Son bloc électrique la propulse de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes
.
La Jeep électrique
affiche une autonomie estimée jusqu»à 400 km selon la norme américaine EPA (selon la version).
La production de la Jeep Recon débutera au début de l»année prochaine à l'usine d'assemblage de Toluca, avec des lancements initiaux aux États-Unis et au Canada, suivis d'une expansion mondiale.Architecture électrique
Le SUV Trail Rated électrique est Jeep
Recon est conçu pour dominer tous les terrains, des rues urbaines aux sentiers sauvages.
Au cœur du système de propulsion de la Jeep Recon se trouvent les modules de transmission électrique (EDM) avant et arrière, chacun offrant une puissance de 250 kW, pour une transmission intégrale électrique et un couple instantané à la demande. Chaque EDM combine moteur électrique, engrenages et électronique de puissance dans une unité compacte
.
Le système électrique délivre 840 Nm de couple, accessible presque instantanément, sans attendre la montée en régime d'un moteur à combustion interne. Les ingénieurs Jeep ont calibré la pédale d'accélérateur pour offrir un couple contrôlé et précis, garantissant une expérience de conduite tout-terrain satisfaisante. Pour accroître les capacités, la version Moab utilise un rapport de démultiplication final de 15:1 sur l»EDM arrière, offrant un niveau élevé de multiplication du couple pour franchir les conditions les plus difficiles.
Les performances
hors route sont renforcées par un différentiel arrière à verrouillage électronique, garantissant la transmission du couple aux deux roues arrière lorsqu»il est activé. D»un simple geste, le conducteur passe d»un différentiel ouvert à un blocage complet.
L»EDM avant utilise un rapport de 11:1 avec un différentiel ouvert, équilibrant performance et confort. L»essieu avant inclut des déconnexions automatiques pour optimiser l»autonomie lors des trajets routiers où la propulsion arrière est plus efficace.
Les ingénieurs Jeep ont préparé la Recon électrique pour les sentiers avec des arbres de transmission de grand diamètre et des joints homocinétiques robustes pour transmettre tout le couple aux roues. La batterie de 100 kWh, 400 V, est protégée par un ensemble ce protections en acier haute résistance.
La suspension (bras courts et longs à l»avant et liaison intégrale à l»arrière) est réactive aux commandes du conducteur et maximise la surface de contact des pneus pour offrir un équilibre idéal entre confort routier et capacités tout-terrain Jeep. La suspension et les pneus de 33 pouces de série sur la finition Moab offrent une garde au sol de 24 cm. Les angles tout-terrain incluent 34° d»attaque, 34,5° de sortie et 23,5° de franchissement.
Le système Selec-Terrain ajoute le mode Rock pour la finition Moab (en plus des modes Auto
, Sport, Snow, Sand), avec des calibrations spécifiques pour exploiter au mieux les capacités du groupe motopropulseur électrique. Le mode Rock ajuste la réponse de la pédale pour gérer la progression sur terrain irrégulier, permettant une technique de conduite à deux pédales. Il inclut également une fonction de maintien en côte.
La Jeep Recon est équipée du Selec-Speed Control pour les pentes difficiles. Une fois activé, il maintient la vitesse définie, permettant au conducteur de se concentrer sur la direction.Design extérieur conçu pour l»aventure
La Jeep Recon allie un savoir-faire mondiale à des proportions audacieuses et à un ADN Jeep reconnaissable entre mille. Inspiré par l»héritage tout en étant tourné vers l»avenir, Le design rend hommage à la marque à travers des éléments emblématiques tout en introduisant une vision
moderne et électrique de l»aventure
Une surface vitrée généreuse maximise la visibilité, tandis que la face avant verticale arbore des anneaux de calandre à sept fentes illuminées, des feux de jour en forme de U et un ensemble complet d»éclairages LED.
Fidèle à la tradition Jeep d»ouverture vers l»extérieur, la Jeep Recon propose un toit ouvrant panoramique à double panneau de série ou le Sky One-Touch Power Top en option. Les poignées affleurantes à déclenchement électrique offrent un accès sans effort. La Jeep Recon est le seul véhicule électrique
conçu avec des portes amovibles, une lunette arrière et des vitres de custode démontables sans aucun outil.
Des accents Noir Brillant sur la calandre, les montants et les encadrements de vitres, ainsi qu»un toit Noir Brillant disponible, ajoutent un contraste visuel.
À l»arrière, des feux LED inspirés du Wrangler
et un hayon pivotant accueillant une roue de secours de taille normale renforcent le caractère aventurier.
La version Moab, qui sera lancée en premier, accentue encore le style baroudeur avec des boucliers, élargisseurs d»ailes et protections latérales Noir Brillant, ainsi qu»un badge Jeep avec gravure topographique et un sticker anti-reflet sur le capot.
Fidèle à l»esprit aventurier et ludique de la marque américaine, la Jeep Recon célèbre l»individualité avec une palette de couleurs extérieures vives.Design intérieur robuste
L»intérieur robuste de la Jeep Recon est conçu pour l»aventure. Inspiré par l»héritage tout-terrain de la marque Jeep, l»habitacle associe des matériaux durables et prêts pour les sentiers à des rangements astucieux.
Au cœur de l»intérieur se trouve une disposition horizontale, ancrée par une poignée pour le passager et une planche de bord symétrique. Des détails, comme un rail d»accessoires modulaire au sommet du tableau de bord pour fixer une caméra ou un système de navigation, ainsi que des surfaces texturées anti-rayures, renforcent la préparation tout-terrain de la Jeep Recon.
Conçu pour l»aventure, l»intérieur redéfinit l»utilité avec des rangements étendus et une fonctionnalité adaptable. Une console centrale traversante à deux niveaux offre un espace
généreux pour l»équipement, avec un chargeur sans fil disponible sur le niveau supérieur et un passage de câble vers un compartiment inférieur pour tablettes, sacs ou objets volumineux. Des panneaux de porte modulaires avec sangles élastiques amovibles et solutions de rangement interchangeables assurent une organisation flexible, tandis que 1 867 litres d»espace de chargement arrière (banquette arrière rabattue) et un coffre avant de 85 litres, dimensionné pour une valise cabine, garantissent que la Jeep Recon est prête pour l»aventure.
La version Moab introduit un intérieur en teinte Joshua Tree, une palette robuste inspirée par un voyage dans le parc national iconique qui lui donne son nom.
Des matériaux recyclés sont intégrés dans l»habitacle. Les surfaces des sièges, de la console, des portes et du tableau de bord sont finies en Capri, un matériau synthétique sans cuir, associé à des accents distinctifs comme des garnitures Iron Grey Metallic et des finitions Quicksand en teinte Arctic. Le ciel de toit et les tapis de sol contiennent également des matériaux recyclés, tandis que des tapis en caoutchouc tout-terrain robustes offrent une protection durable contre les éléments.
La Jeep Recon est équipée d»un système audio Alpine. Les haut-parleurs positionnés sous les sièges, plutôt que dans les portes, garantissent une qualité sonore intacte même lorsque les portes sont retirées. Connectivité
La Jeep Recon offre plus de 26 pouces (66 cm) d»écrans haute définition sculptés. Au cœur se trouve un combiné d»instrumentation numérique de 12,3 pouces personnalisable, associé à un écran tactile horizontal de 14,5 pouces.
Les commandes de climatisation sont intégrées à l»écran tactile, tandis que des boutons physiques pour le volume et le réglage de la radio garantissent une fonctionnalité optimale.
Le système d»infodivertissement Uconnect 5, sans boutons, affiche une esthétique futuriste. Des affichages dynamiques améliorent la lisibilité des cartes et des vues caméra.
L»application Jeep Trails Offroad offre un guide complet des sentiers aux États-Unis et au Canada, avec cartographie d»inclinaison et de roulis. Les pages BEV fournissent des informations en temps réel sur l»état de charge du véhicule, tandis que la cartographie dynamique de l»autonomie, proposée par TomTom, aide à planifier les longs trajets avec précision, en indiquant quand et où recharger.
Parmi les autres configurations figurent la fonctionnalité Amazon Alexa et une application mobile Jeep, qui prend en charge l»entretien programmé, l»assistance routière
, le support en cas d»accident et les notifications de sécurité et de rappel en temps réel.