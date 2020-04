Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Alors qu'une majorité de Français reste à la maison pendant le confinement, la Sécurité



Que dit le Code de la route ?



La conduite sous plantes et substances classées comme stupéfiants est interdite.



Le conducteur contrôlé positif aux plantes et substances classées comme stupéfiants, perd automatiquement 6 points sur son permis de conduire.



L'accompagnateur, contrôlé positif aux plantes et substances classées comme stupéfiants, d'un élève conducteur perd automatiquement 6 points sur son permis de conduire.



Pour les détenteurs d'un



Le conducteur contrôlé positif aux plantes et substances classées comme stupéfiants risque aussi une peine très lourde :



- jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende

- jusqu'à 3 ans et 9 000 euros d'amende si le conducteur a également consommé de l'alcool

- jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas d'accident mortel

- jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende en cas d'accident mortel quand le conducteur commet une circonstance aggravante supplémentaire (stupéfiants et alcool).



Des peines complémentaires peuvent être prononcées.

