Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Alors qu'une majorité de Français reste à la maison pendant le confinement, la Sécurité



Que dit le Code de la route ?



La vitesse est limitée sur l'ensemble du réseau routier. La réglementation de la vitesse s'applique à tous les



Sans exception. La vitesse doit être adaptée aux conditions météorologiques (pluie, autres précipitations, visibilité inférieure à 50 mètres).



Plus la vitesse augmente, plus les risques augmentent.



Le champ de vision se réduit avec la vitesse. A grande vitesse, le champ de vision se limite à une vision centrale de la route.



Les distances d'arrêt augmentent avec la vitesse. Il est donc primordial de respecter les distances de sécurité, pour éviter les chocs en cas de freinage d'urgence.



Les limitations de vitesse



Les infractions liées aux excès de vitesse sont punies de contraventions et constituent des délits en cas de récidive d'un excès de vitesse supérieur à 50 km/h.



Quelles sont les limitations de vitesse pour les



Conditions normales de circulation

Par temps de pluie ou autres précipitations

Visibilité inférieure à 50m

Autoroute

130 km/h

110 km/h

50 km/h

Route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central

110 km/h

100 km/h

50 km/h

Section de route comportant au moins 2 voies affectées à un même sens de circulation

90 km/h

80 km/h

50 km/h

Route à double-sens, sans séparateur central

80 km/h

80 km/h

50 km/h

Agglomération

50 km/h

50 km/h

50 km/h



Ces limitations de vitesses peuvent être réduites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation (maires, préfets, président de conseil départemental). C'est notamment le cas en ville avec des limitations de vitesse à 30 km/h.



Il appartient en outre au conducteur d'adapter sa vitesse lorsque les conditions de circulation ne sont plus optimales.



Rappel pour les titulaires d'un



Pendant les trois premières années qui suivent l'obtention du permis probatoire (ou les deux premières années pour les conducteurs ayant suivi l'apprentissage anticipée de la conduite ou effectuée une formation complémentaire dite stage post-permis), le conducteur ne doit pas dépasser :



110 km/h sur autoroute

100 km/h sur les sections d'autoroute où la vitesse maximale autorisée est inférieure à 130 km/h et sur route à chaussées séparées par un terre-plein central

80 km/h sur les autres routes.

