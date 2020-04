Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Alors qu'une majorité de Français reste à la maison pendant le confinement, la Sécurité



Que dit le Code de la route ?



L'utilisation au volant d'un téléphone portable tenu en main est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de 3 points du permis de conduire.



Le fait de consulter ou de manipuler un téléphone en conduisant est également interdit. La consultation du téléphone est passible des mêmes sanctions que l'usage.



Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une



Cette infraction est sanctionnée d'une contravention de cinquième classe d'un montant de 1 500 euros au maximum et d'un retrait de 3 points du permis de conduire. L'appareil peut être saisi par les forces de l'ordre et définitivement confisqué après condamnation du conducteur contrevenant par le tribunal.

Alors qu'une majorité de Français reste à la maison pendant le confinement, la Sécurité routière rappelle les bons réflexes à adopter sur la route lorsqu'on y retournera.Que dit le Code de la route ?L'utilisation au volant d'untenu en main est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de 3 points du permis de conduire.Le fait deen conduisant est également interdit. La consultation du téléphone est passible des mêmes sanctions que l'usage.Le fait ded'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.Cette infraction est sanctionnée d'une contravention de cinquième classe d'un montant de 1 500 euros au maximum et d'un retrait de 3 points du permis de conduire. L'appareil peut être saisi par les forces de l'ordre et définitivement confisqué après condamnation du conducteur contrevenant par le tribunal. > Cliquez ici pour voir l'animation de la Sécurité Routière