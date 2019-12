Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Depuis le 15 mars 2017, le permis B est éligible au financement par le Compte Personnel de Formation (CPF).



Le titulaire d'un Compte Personnel de Formation (CPF) peut ainsi faire financer ou co-financer la formation au permis de conduire en passant par une école de conduite référencée comme organisme de formation habilité à recevoir des fonds de formation



Le Ministère du travail a lancé le 21 novembre 2019 une plateforme, « Mon Compte Formation », qui permet aux personnes travaillant ou ayant travaillé de gérer de manière autonome leurs droits au Compte Personnel de Formation (CPF).



Le titulaire d'un Compte Personnel de Formation (CPF) peut faire financer la formation au permis de conduire dans une école de conduite répondant aux exigences des Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA, nouvellement dénommés OPCO - Opérateurs de Compétences) via les droits accumulés au Compte Personnel de Formation (CPF).



Toutes les personnes de 16 ans et plus bénéficient d'un compte personnel de formation (CPF).



Les salariés à temps plein cumulent jusqu'à 24 heures de formation par an.



La plateforme Mon Compte Formation permet de simplifier et accélérer l'accès au financement des formations au permis de conduire délivrées par les écoles de conduite référencées.



Le titulaire d'un Compte Personnel de Formation (CPF) peut, via la plateforme Mon Compte Formation (site web et application mobile) :



1. Consulter le montant des droits dont il dispose.

2. Rechercher la formation au permis B qu'il souhaite suivre.

3. Rechercher le lieu de la formation en saisissant sa ville.

4. Filtrer l'organisme de formation sélectionné en saisissant la raison sociale.

5. Réserver et payer sa formation avec ses droits.



L'école de conduite référencée sélectionnée a 30 jours pour faire passer au demandeur l'évaluation initiale obligatoire qui permet de déterminer le nombre d'heures de conduite prévisionnelles nécessaires avant l'examen du permis de conduire et ajuster le



Le peut être supérieur au montant cumulé via le Compte Personnel de Formation (CPF). Dans ce cas, une contribution financière personnelle est demandée pour financer en totalité la formation au permis de conduire.

