Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Le cardan est une pièce mécanique qui contribue à la transmission de la puissance et du couple sur les roues motrices du véhicule.



Cette pièce mécanique, qui fait le lien entre la boîte de vitesses et la roue, est particulièrement sollicitée tout au long d'un trajet routier.



Comme tous composants mécaniques, elle s'use au fil des kilomètres.



Le cardan est sollicité au démarrage, à l'accélération, au freinage et lors d'un braquage.



Le cardan fait partie des pièces mécaniques dont il convient de vérifier l'état et de suivre l'usure.



La durée de vie d'un cardan dépend du type de conduite adoptée et des parcours routiers effectués.



Au-delà de 150 000 kilomètres parcourus, le remplacement d'un cardan est normal.



Une conduite nerveuse à base d'accélérations brutales aura tendance à user les cardans.



Des parcours urbains marqués par des accélérations et des ralentissements successifs contribuent également à l'usure prématurée des cardans.



Un véhicule équipé d'amortisseurs abîmés va user anormalement les cardans.



Les cardans d'un véhicule à transmission intégrale utilisé sur des parcours 4x4 exigeants s'useront plus rapidement.



Un véhicule à traction avant dispose de deux cardans sur les roues avant.



Un véhicule à propulsion arrière dispose de deux cardans sur les roues arrière.



Un véhicule à transmission intégrale dispose de deux cardans sur les roues avant et de deux cardans sur les roues arrière.



Un cardan usé se reconnait au bruit.



Un cardan abimé fait des bruits secs lors des manœuvres de stationnement. Des frottements peuvent également être ressenti lors de manœuvres de stationnement.



Des claquements secs peuvent également apparaître au démarrage et lors de braquages.



La présence de graisse à l'intérieur de la jante de la roue est un signe annonciateur de l'usure d'un cardan.



Il est rare qu'un cardan usé génère une panne immobilisante.



Par contre, en tout-terrain sur des parcours difficiles, un cardan peut casser.



Rouler avec un cardan abîmé entraîne l'usure d'autres pièces mécaniques sur le véhicule et au final une casse mécanique.



Le remplacement d'un cardan est une affaire de professionnel.



Le remplacement de cette pièce mécanique n'est pas anodin et le coût du remplacement est loin d'être négligeable.



Le prix moyen (pièce et main d'œuvre) du remplacement d'un cardan tourne autour de 500 euros.



Le prix du remplacement d'un cardan varie fortement selon le modèle de voiture.





Pour connaître le prix pour changer le cardan de votre véhicule

Leest unequiCette pièce mécanique, qui fait le lien entre la boîte de vitesses et la roue, estComme tous composants mécaniques,Le cardan estLe cardan fait partie des pièces mécaniques dont il convient deLad'un cardan dépend du type de conduite adoptée et des parcours routiers effectués., le remplacement d'un cardan est normal.Uneaura tendance à user les cardans.Des parcours urbains marqués par descontribuent également à l'usure prématurée des cardans.Un véhicule équipé d'va user anormalement les cardans.Les cardans d'un véhicule à transmission intégrale utilisé sur dess'useront plus rapidement.Un véhicule à traction avant dispose de deux cardans sur les roues avant.Un véhicule à propulsion arrière dispose de deux cardans sur les roues arrière.Un véhicule à transmission intégrale dispose de deux cardans sur les roues avant et de deux cardans sur les roues arrière.Un cardan usé se reconnait auUn cardan abimé fait des. Despeuvent également être ressenti lors de manœuvres de stationnement.Despeuvent également apparaître au démarrage et lors de braquages.Laest un signe annonciateur de l'usure d'un cardan.Il est rare qu'un cardan usé génère une panne immobilisante.Par contre, en tout-terrain sur des parcours difficiles, un cardan peut casser.Rouler avec un cardan abîmé entraîne l'usure d'autres pièces mécaniques sur le véhicule et au final une casse mécanique.Le remplacement d'un cardan est uneLe remplacement de cette pièce mécanique n'est pas anodin et le coût du remplacement est loin d'être négligeable.Le(pièce et main d'œuvre) du remplacement d'un cardan tourneLe prix du remplacement d'un cardan varie fortement selon le modèle de voiture.