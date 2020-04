Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Pour réduire les émissions de gaz polluants, les véhicules sont équipés depuis plusieurs années d'équipements de dépollution : vanne EGR, FAP, catalyseur, turbo, système SCR qui doivent être nettoyés et entretenus à intervalles réguliers.



Au fil du temps, les composants de la ligne de dépollution dysfonctionnent du fait de l'encrassement du moteur.



Les dysfonctionnements des composants de la ligne de dépollution dus à l'encrassement sont perceptibles lorsque le témoin de pollution au tableau de bord s'allume, des fumées noires sont émises, une anomalie est détectée après une analyse de gaz, une perte de puissance apparait, une



Ces différents maux nécessitent de traiter le véhicule.



L'usage d'un additif permet de nettoyer et protéger tous les composants de la ligne de dépollution: le circuit de carburant, la pompe, les injecteurs, les soupapes et la chambre de combustion.



L'additif tout-en-un « Métal 5 Premium Curatif Multi-Actions Diesel » agit en précombustion et en post combustion pour nettoyer et protéger la ligne de dépollution.



Pour les cas d'encrassements importants (vanne EGR bloquée en position fermée ou



L'usage de l'additif nécessite que les gaz d'échappement puissent circuler.



Compatible AdBlue et conditionné en bidon de 1 litre, l'additif « Métal 5 Premium Curatif Multi-Actions Diesel » nettoie et protège les composants du circuit de précombustion (pompe à carburant, injecteurs, chambre de combustion, soupapes) et les composants du circuit de postcombustion (vanne EGR, pipes d'admission, turbo, catalyseur, filtre à particules).



L'additif Métal 5 (bidon de 1 litre) se verse dans un demi-réservoir de carburant.



Il est recommandé de rouler 30 à 40 km après utilisation du produit.



Les effets curatifs du produit se font sentir après avoir parcouru une distance de 100 kms en un ou plusieurs trajets.



L'additif contient des agents nettoyants qui résistent à la combustion.



de vente conseillé: 79,90 euros (bidon de 1 litre).



Disponible chez Norauto, L'

Pour réduire les émissions de gaz polluants, les véhicules sont équipés depuis plusieurs années d': vanne EGR, FAP, catalyseur, turbo, système SCR qui doivent être nettoyés et entretenus à intervalles réguliers.Au fil du temps, les composants de la ligne de dépollutionLes dysfonctionnements des composants de la ligne de dépollution dus à l'encrassement sont perceptibles lorsque le témoin de pollution au tableau de bord s'allume, des fumées noires sont émises, une anomalie est détectée après une analyse de gaz, une perte de puissance apparait, une consommation excessive de carburant est observée, le ralenti est instable, les démarrages sont difficiles ou des trous apparaissent à l'accélération.Ces différents maux nécessitent de traiter le véhicule.L'permet de nettoyer et protéger tous les composants de la ligne de dépollution: le circuit de carburant, la pompe, les injecteurs, les soupapes et la chambre de combustion.L'additif tout-en-un « Métal 5 Premium Curatif Multi-Actions Diesel » agit en précombustion et en post combustion pour nettoyer et protéger la ligne de dépollution.Pour les cas d'encrassements importants (vanne EGR bloquée en position fermée ou filtre à particules complètement obstrué), un diagnostic devra être établi au départ par un professionnel.L'usage de l'additif nécessite que les gaz d'échappement puissent circuler.Compatible AdBlue et conditionné en bidon de 1 litre, l'additif « Métal 5 Premium Curatif Multi-Actions Diesel »(pompe à carburant, injecteurs, chambre de combustion, soupapes) et(vanne EGR, pipes d'admission, turbo, catalyseur, filtre à particules).L'additif Métal 5 (bidon de 1 litre) se verse dans un demi-réservoir de carburant.Il est recommandé deLes effets curatifs du produit se font sentir après avoir parcouru une distance de 100 kms en un ou plusieurs trajets.L'additif contient des agents nettoyants qui résistent à la combustion. Prix de vente conseillé: 79,90 euros (bidon de 1 litre).Disponible chez Norauto, L' Auto , Feu Vert, Roady, etc.