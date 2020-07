Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Chaque été, les Français sont amenés à vérifier la pression de leurs pneus pour se lancer sur la route des vacances.



Beaucoup ne prêtent pas attention à la batterie de leur voiture.



Pourtant, 39% des pannes de voitures sont dues à une batterie mal entretenue ou déchargée avec le risque de ne plus permettre de démarrer le moteur.



C'est au sortir du confinement que beaucoup de Français s'en sont aperçus après l'immobilisation prolongée de leur véhicule. Après 15 jours d'arrêt, le démarrage du véhicule stationné n'est pas garanti.



De nombreux équipements technologiques des voitures modernes puisent dans l'énergie d'une batterie.



Parmi les fonctionnalités les plus énergivores (sur la base de tests effectués par CTEK sur une



• Les freins de parking électriques (36,1 A)

• L'activation des vitres électriques (35,7 A)

• Le branchement de la valise diagnostic lorsqu'on va chez le garagiste (33,1 A)

• L'allumage des feux (non led) (30,7 A)

• Le démarrage du moteur (26,5 A)

• Le verrouillage central (24,20 A)



La température extérieure influe sur l'état de la batterie. Il est conseillé de stationner dans un endroit clos à température ambiante, ni trop chaud, ni trop froid. Une batterie dans une zone tempérée durera 47 mois, alors que dans une zone très chaude, la durée de vie de la batterie ne dépassera pas 30 mois



Le niveau de charge d'une batterie devrait toujours être proche des 100%, mais de nombreux éléments du véhicule (alternateur débrayable, calculateurs) empêchent cette tension idéale.



Durant les vagues de fortes chaleurs estivales, le nombre de pannes de voitures augmentent.



Les problèmes les plus fréquents, sont essentiellement des problèmes de batterie et de refroidissement moteur.



La batterie est beaucoup plus sollicitée lors des vagues de fortes chaleurs. La climatisation et la ventilation tournent à plein régime).



Les problèmes de refroidissement sont surtout dus aux moteurs en surchauffe.



Les éléments en plomb de la batterie et l'électrolyte souffrent des chaleurs intenses.



Pour prendre soin de la batterie de sa voiture lors de fortes chaleurs, il est recommandé de ne pas activer l'air-conditionné au démarrage du véhicule mais de refroidir d'abord l'habitacle en ouvrant les fenêtres. L'air conditionné activé après quelques minutes de route permet d'éviter que le système ne puise trop d'énergie de la batterie.



Une charge préventive d'une nuit tous les 3 mois avec un chargeur de batterie permet d'allonger sensiblement la durée de vie de la batterie d'une voiture et que celle-ci reste en bon état.

