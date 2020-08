Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Le baromètre des prix de la réparation automobile iDGarages a été réalisé à partir de 8.4 millions de devis générés au cours du premier trimestre 2020 sur le site iDGarages.



Les devis concernent les prestations mécaniques les plus courantes, effectuées dans plus de 3 500 garages indépendants, agents de marque, centres



Au fil des années, les prestations deviennent de plus en plus techniques car les voitures sont plus complexes. Cela conduit à une augmentation du coût de certaines prestations.



Le prix moyen du remplacement du kit d'embrayage atteint 736 euros en moyenne. Cette prestation très technique est coûteuse.



Le prix moyen du remplacement du kit de distribution atteint 506 euros en moyenne. Cette prestation également très technique est coûteuse.



Le prix moyen des prestations d'entretien (de la prestation la plus courante à la prestation la moins courante):



Révision générale: 240 €

Disques et plaquettes avant: 190 €

Kit de distribution: 506 €

Parallélisme train avant: 75 €

Décalaminage: 95 €

Kit d'embrayage: 736 €

Amortisseurs avant: 507 €

Diagnostic électronique: 45 €

Recharge Climatisation: 86 €

Révision Climatisation: 129 €



Au fil des années, le critère du prix devient de plus en plus important dans le choix du garage par les automobilistes alors qu'il y a quelques années la proximité comptait davantage.



L'écart entre la région la plus chère et la moins chère représente 12 points en 2020.



L'uniformisation des prix est une tendance structurelle qui s'explique principalement par l'usage de plus en plus fréquent de la comparaison des prix et des prestations sur internet. Le digital fait partie intégrante du parcours client lorsqu'un automobiliste se rend dans un garage.



La région la plus chère est la Bourgogne France Comté devant la Bretagne et l'Occitanie.



Alors que l'Ile-de-France était systématiquement parmi les régions les plus chères, elle figure cette année sur le podium des régions les moins chères avec alignement des prix par rapport à la moyenne nationale.



Toutefois, les disparités entre les départements d'Ile-de-France sont importantes. Ainsi, la Seine- Saint-Denis ( moins11%), le Val-d'Oise (moins 8%) et le Val-de-Marne (moins 10%), Hauts de Seine (moins 5%), Essonne (moins 5%) ont des prix nettement inférieurs à la moyenne nationale à la différence de Paris (plus 4%) et des Yvelines (plus 9%).



Source: iDGarages 4ème édition du Baromètre des prix de la réparation

