Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Le baromètre desiDGarages a été réalisé à partir degénérés au cours du premier trimestre 2020 sur le site iDGarages.Les devis concernent les prestations mécaniques les plus courantes, effectuées, partout en France.Le prix moyen de trois prestations d'entretien pour six familles de véhicules : micro-citadine, mini-citadine citadine , berline, SUV et monospace, soit seize véhicules différents.Les trois prestations d'entretien retenues sont les prestations d'entretien automobile plus demandées : le changement des disques et plaquettes avant, le remplacement du kit de distribution et la révision générale (pour les moteurs diesel ou essence).Révision générale: 230 €Disques et plaquettes avant: 140 €Kit de distribution: - €Révision générale: 218 €Disques et plaquettes avant: 150 €Kit de distribution: 444 €Révision générale: 208 Disques et plaquettes avant: 181 €Kit de distribution: 452 €Révision générale: 230 €Disques et plaquettes avant: 146 €Kit de distribution: 366 €Révision générale: 219 €Disques et plaquettes avant: 138 €Kit de distribution: 511 €Révision générale: 225 €Disques et plaquettes avant: 158 €Kit de distribution: 390 €Révision générale: 227 €Disques et plaquettes avant: 150 €Kit de distribution: 452 €Révision générale: 225 €Disques et plaquettes avant: 154 €Kit de distribution: - €Révision générale: 237 €Disques et plaquettes avant: 159 €Kit de distribution: 439 €Révision générale: 243 €Disques et plaquettes avant: 173 €Kit de distribution: 458 €Révision générale: 246 €Disques et plaquettes avant: 199 €Kit de distribution: 465 €Révision générale: 237 €Disques et plaquettes avant: 195 €Kit de distribution: 527 €Révision générale: 223 €Disques et plaquettes avant: 208 €Kit de distribution: 530 €Révision générale: 234 €Disques et plaquettes avant: 229 €Kit de distribution: 425 €Révision générale: 228 €Disques et plaquettes avant: 212 €Kit de distribution: 458 €Révision générale: 248 €Disques et plaquettes avant: 196 €Kit de distribution: 490 €iDGarages 4ème édition du Baromètre des prix de la réparation automobile.