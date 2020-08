Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Les pièces recyclées (PIEC) sont vendues en moyenne entre 40 et 60 % moins chères que leur équivalent en neuf.



Les(PIEC) sont venduesL'économie peut atteindreDans ces conditions, laest un choix économique malin pour tous les automobilistes.Les pièces automobiles recyclées sont, dont la valeur ne justifie pas des dépenses importantes ou dont les pièces ne sont plus disponibles à la vente.De tout temps, les automobilistes ont cherché à remplacer des pièces autos sur des véhicules de plus de 10 ans à moindre coût , en parcourant les casses auto Les casses auto d'autrefois ont laissé place à des groupes organisés ayant mis en place un système d'approvisionnement, des process industriels strictes et une logistique bien huilée pour proposer une offre de pièces automobiles d'occasion professionnelle. Les dizaines de milliers de pièces d' occasion proviennent de véhicules récents de toutes marques et modèles confondus retirés prématurément de la route. Les pièces sont démontées, nettoyées, contrôlées, photographiées et répertoriées. Les garagistes peuvent se procurer ces pièces en quelques clics. Les pièces automobiles d'occasion bénéficient d'une garantie au même titre que les pièces neuves.Avec la professionnalisation de la filière de la pièce automobile recyclée, le consommateur bénéficie d'une traçabilité, d'un gage de qualité et d'une garantie qui n'existaient pas auparavant.Il n'y a plus besoin de courir les casses auto. Le garagiste doit proposer un double devis à ses clients et, dans la mesure du possible, être en mesure de lui procurer les pièces recyclées en question. Le consommateur peut donc recourir facilement et sans crainte au pièces d'occasion.Au-delà des véhicules de plus de 10 ans, les pièces automobiles recyclées (carrosserie, éclairage, équipements extérieur, équipements intérieur, équipements électriques, moteur, rétroviseurs, roues, thermique, vitrage) sont une, notamment pour les optiques, ordinateurs de bord ou calculateurs qui lorsqu'ils doivent être changés font très vite grimper la facture.A titre d'exemple, un feu arrière de Renault Twingo de 2018 vendu 144 € chez un concessionnaire Renault, pourra être changé en pièce d'occasion avec une économie de l'ordre de 60 % chez Back2Car pour un résultat identique (platine comprise).Autre exemple, un calculateur moteur de Peugeot 207 vendu 1 150 € par le réseau Peugeot pourra être remplacé en pièce d'occasion avec une économie de l'ordre de 75 % chez Back2Car (programmation du calculateur comprise).Autre exemple, un calculateur moteur de Citroën C4 Picasso vendu 1 150 € par le réseau Citroën pourra être remplacé en pièce d'occasion avec une économie de l'ordre de 75 % chez Back2Car (programmation du calculateur comprise).Les pièces issues de l'économie circulaire (PIEC) constituent également un choix écologique et participent à la baisse du bilan carbone.Dans le cadre de l'application de la loi relative à la transition énergétique, depuis le printemps 2019, lorsque l'automobiliste se rend chez son garagiste ou son carrossier, il doit se voir proposer deux, autrement dit en pièces recyclées par l'un des 1 700 centres de véhicules hors d'usage agréés en France.Dans les faits, seulement une réparation concernée sur dix est réalisée avec des PIEC.Pourtant, le cadre réglementaire ne laisse aucune place à un quelconque problème de sécurité, les pièces de direction, suspension et freinage (dites d'usure) étant exclues du dispositif de PIEC.Les éléments de sécurité ne sont pas concernés : ni airbag, ni plaquettes de frein reconditionnés par exemple.Les pièces de réemploi sont officiellement considérées par le décret n° 2003-727 « Pièces de rechange ».Les pièces Back2Car sont disponibles dans plus de 15 500 garages en France et notamment dans les enseignes de réparation et de carrosserie Top Garage, Top Carrosserie, Précisium Garage, Précisium Carrosserie, Mon Garage, Mon Carrossier, Garage Premier, Garage & Co et dans les centres auto Etape Auto.