Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Le filtre à air protège le moteur en empêchant les poussières et les impuretés présentes dans l'air de pénétrer dans le moteur.



Le filtre à air assure une combustion optimale en garantissant la pureté du mélange air-carburant nécessaire au bon fonctionnement du moteur thermique.



Un filtre encrassé génère une augmentation de la consommation de carburant, une diminution des performances du moteur, de fréquents calages au ralenti et des fumées sombres à l'échappement.



Le remplacement du filtre à air tous les 20 000 kilomètres ou tous les ans fait partie du programme d'entretien préconisé par la plupart des constructeurs.



La périodicité du remplacement du filtre à air est précisée dans la notice d’utilisation du véhicule.



Les conducteurs circulant en ville et les gros rouleurs ont intérêt à changer le filtre à air plus souvent.



Le remplacement du filtre à air a pour but d'éviter que des insectes, des poussières, des particules abrasives ou d'autres impuretés présentes dans l'air ne polluent l’air de la chambre de combustion et l’huile du moteur.



Le remplacement du filtre à air s’effectue sans outillage spécifique.



C'est une opération d'entretien considérée comme étant facile.





Ou se situe le filtre à air?



Le filtre à air est situé dans un boîtier dans le capot moteur sous le pare-brise sur la plupart des véhicules.



Le filtre à air est positionné devant l'admission du moteur.



Son emplacement est précisé dans la notice d'utilisation du véhicule.



Comment remplacer le filtre à air?



L'accès au filtre à air peut être gêné par le cache moteur, un bras d'essuie-glace, ou encore la baie de pare-brise. Il convient alors de dégager l'accès au filtre à air.



La notice d’utilisation du véhicule indique les modalités d’ouverture du boîtier du filtre à air.



Selon les constructeurs, le filtre à air est maintenu par des clips ou par des vis.



Enlevez les vis ou les clips et sortez le filtre à air à remplacer.



Si le boîtier du filtre à air est sale, nettoyez le boîtier avec un chiffon propre après avoir bouché le conduit d’admission d’air vers l'entrée d'air du moteur pour ne pas faire tomber d’impuretés ou de particules dans le conduit d'entrée d'air.



Posez le nouveau filtre à air, remettez le boîtier et vissez-le ou clipsez-le.



Remettez à leur place, les éléments enlevés pour accéder au filtre à air.



Le remplacement du filtre à air est terminé. Vous pouvez refermer le capot moteur.



La plupart des filtres à air sont en papier et ne se nettoient pas.



Un filtre à air coûte de 20 à 30 Euros environ.



Le filtre à air est l'un des filtres présents sur un véhicule, au même titre que le filtre d'habitacle, le filtre à huile et le filtre à carburant. Le filtre d'habitacle, le filtre à huile et le filtre à carburant sont également à remplacer régulièrement.

