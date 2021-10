Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Que ce soit en ville ou à la campagne, à moins de l'enfermer dans un garage difficilement accessible, votre véhicule n'est pas à l'abri des nuisances de rongeurs.



Les rats, écureuils, souris, martres et autres sont attirés par le moteur votre voiture et par les câbles sous le capot du véhicule.



Les rongeurs aiment se glisser dans le compartiment pour profiter de la chaleur dégagée par le moteur une fois le véhicule arrivé à destination.



Ils aiment se faire les dents sur les métaux et cuivres de certains câbles.



Ils grignotent des caoutchoucs, plastiques, gaines électriques, durites et autres capitonnages composés, pour la plupart, de matériaux recyclés ou recyclables comme le maïs ou encore l'huile de poisson. Les constructeurs



Problème de démarrage ? Témoin moteur causé par une durite sectionnée ?



Ces dégâts peuvent être occasionnés par des rongeurs !



En rongeant des câbles et autres durites nécessaires au bon fonctionnement du véhicule, les rongeurs peuvent provoquer une panne.



Le



Quelle est la solution pour éloigner des rongeurs installés dans e compartiment moteur de votre voiture?



Plusieurs solutions efficaces existent.



Une première astuce consiste à tenir l'habitacle du véhicule propre pour éviter toutes miettes alléchantes. Evitez également de stocker des aliments autour du voiture.



Pour éloigner les rongeurs de manière drastique, il faut envisager un répulsif, soit électronique de type boîtier à ultrasons, soit chimique.



Grâce à ses répulsifs olfactifs d'origine naturelle, l'anti rongeurs Bardahl est sans danger pour les rongeurs et les animaux domestiques. Il ne blanchit pas les caoutchoucs et reste actif jusqu'à une semaine.



L'aérosol de 400



Avec l'Anti rongeurs Bardahl, les rats, écureuils, souris, martres et autres ne viendront plus croquer les câbles essentiels au bon fonctionnement de votre véhicule.



L'Anti rongeurs Bardahl est disponible dans certains centres de bricolage, en centre



Prix conseillé : 22,95 euros.

