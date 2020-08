Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

La France traverse actuellement une vague de fortes chaleurs.



Risque de déshydratation, volant brûlant, habitacle en surchauffe les fortes chateurs ne sont pas sans conséquence pour les automobilistes.



Il faut être extrêmement vigilant lorsque l'on conduit durant une période de canicule



Avec une température extérieure de 25°c, il ne faut que 40 minutes pour que la température intérieure d'une



Lorsque la température intérieure d'un véhicule atteint 35 degrés, la réaction du conducteur est ralentie de 20% comparée à une température de 25 degrés. Cela revient à conduire avec 0,5 gramme d'alcool par litre de sang !



Il est recommandé de garder son véhicule hydraté, tout comme nous le faisons pour nous même.



Positionner un pare-soleil sur le pare-brise lorsque le véhicule est stationné au soleil peut faire baisser la température intérieure de près de 10°c.



Laisser les vitres entrouvertes ne suffit pas à aérer un véhicule stationné en plein soleil.



Une des erreurs les plus courantes se trouve dans le fait d'activer la climatisation avant d'avoir ventilé le véhicule. Ouvrir les vitres du véhicule 30 secondes avant d'enclencher l'air conditionné, permet à la chaleur de s'évacuer par elle-même du véhicule. Il est également recommandé de laisser la climatisation en mode "



Lors d'un long trajet en voiture, faire des pauses toute les deux heures (et de garer autant que possible son véhicule à l'ombre) et boire régulièrement de l'eau pour éviter les baisses de vigilance et les maux de tête causés par la déshydratation est essentiel.



Il est également recommandé d'éviter de conduire à midi, de porter des vêtements respirants et de manger léger.



Et surtout n'oubliez pas des bouteilles d'eau.

