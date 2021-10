Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

À l'automne et tout particulièrement en octobre, mois le plus pluvieux de l'année en France, toutes les conditions sont réunies pour augmenter les risques d'aquaplaning sur la route.



Mais ce n'est pas une fatalité pour autant.



Voici toutes les clés pour prévenir au mieux le phénomène d'aquaplaning et savoir comment réagir au volant si cela arrive.



Qu'est-ce que l'aquaplaning ?



L'aquaplaning résulte d'une perte d'adhérence des pneus lorsqu'ils entrent en contact avec une couche d'eau présente sur la chaussée. Si les pneus ne réussissent pas à évacuer l'eau suffisamment rapidement, le conducteur perd le contrôle de son véhicule.



Phénomène connu des automobilistes, l'aquaplaning aussi appelé aquaplanage se produit généralement à deux



Dans quelles conditions l'aquaplaning se produit-il ?



Au-delà de la pluie, d'autres facteurs favorisent les risques d'aquaplaning.



La présence de nid de poule empêche l'évacuation de l'eau qui forme ensuite des flaques sur la chaussée.



Ou encore les routes sinueuses, en nécessitant de freiner afin de mieux négocier les virages, augmentent le risque de dérapage des véhicules.



Lorsque les conditions météorologiques se dégradent la tenue de route du véhicule dépend également de l'état du véhicule: un dessin du pneu altéré entraîne une mauvaise évacuation de l'eau de même qu'une pression trop basse ou trop élevée.



Les amortisseurs jouent un rôle important au niveau du contact du véhicule avec le sol, un paramètre essentiel en cas d'aquaplaning.



À partir de 80 km/h le risque de faire de l'aquaplaning augmente.



Des conseils pour prévenir l'aquaplaning



L'aquaplaning peu entraîner des dommages nécessitant des réparations importantes.



Voici des conseils avisés avant de prendre la route et une fois en chemin.



Avant de partir :



- Vérifier que les pneus soient en bon état. Pour cela il faut contrôler le témoin d'usure.



Le dessin de pneu assure le niveau d'adhérence du véhicule et sa capacité de freinage en cas de conditions météorologiques non optimales. Il faut que le niveau de la gomme soit au moins 4 millimètres au-dessus du témoin d'usure. Si ce n'est pas le cas, prudence sur la route en cas de conditions météorologiques difficiles.



- Vérifier la pression des pneus avant et arrière



Les pressions des pneus avant et arrière préconisées par les constructeur sont le plus souvent renseignées sur la portière du conducteur.



- Vérifier que les amortisseurs soient en bon état afin de garantir la tenue de route du véhicule.



En cas de doute, prudence sur la route en cas de conditions météorologiques difficiles.



Une fois sur la route, des gestes simples peuvent être adoptés :



- Réduire la vitesse



À partir de 80 km/h le risque d'aquaplaning augmente.



- Surveiller les panneaux de signalisation indiquant d'éventuelles inondations sur la chaussée



- Sur les routes à plusieurs voies, ne pas rester au même niveau que les



- Anticiper les situations dangereuses



Comment réagir en cas d'aquaplaning ?



L'aquaplaning ne peut pas toujours être évité. Si le conducteur sent qu'il perd le contrôle de son véhicule, il doit avant tout conserver son calme et maintenir fermement les mains sur le volant.



Il est fortement déconseillé de freiner. Le conducteur peut par contre relâcher l'accélérateur afin d'éviter que le véhicule ne dérape dans la mauvaise direction et provoque un accident.



Il est important de se signaler aux autres conducteurs en activant les warnings. De cette façon les autres conducteurs peuvent anticiper un déplacement involontaire et incontrôlé du véhicule.





Source : Daparto

