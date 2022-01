Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

L'état de somnolence au volant est ressenti par la moitié des conducteurs sur autoroute.



La somnolence au volant demeure la première cause d'accident mortel sur autoroute.



La longueur du trajet amplifie l'état de somnolence : plus le nombre de kilomètres parcourus est important, plus les conducteurs ressentent l'état de somnolence.



Au-delà de 400 kilomètres parcourus, plus des deux tiers des conducteurs sont touchés.



La mauvaise qualité de sommeil a un effet direct sur le niveau d'éveil et d'attention au volant.



Les départs en vacances sont souvent synonymes de bagages préparés à la dernière minute, de stress, de coucher tardif ou de lever matinal qui réduisent la période de repos.



Or la mauvaise qualité du sommeil entraîne :



- une augmentation de la somnolence : 76% des conducteurs qui ont mal dormi sont somnolents au cours de leur trajet ;



- une dégradation de l'attention avec une baisse de 20 à 25% des



Des pratiques simples à adopter pour prévenir les épisodes de somnolence sur autoroute :



- Préparer ses bagages et son trajet à l'avance pour éviter le stress avant l'endormissement;



- Faire une nuit complète de sommeil la veille du départ;



- Effectuer des pauses régulières tout au long du trajet, au minimum toutes les deux heures ou dès les premiers signes de somnolence et tester son niveau d'éveil avec l'application « Roulez éveillé »;



- Faire une sieste de 15 à 20 min pour retrouver un bon niveau d'éveil;



- Changer de conducteur régulièrement.



Source : étude Fondation Vinci Autoroutes



Méthodologie : pour réaliser cette étude, 185 conducteurs ont été interrogés sur 3 aires de l'autoroute A7 (Montélimar le 30 juin 2018, Saint-Rambert-d'Albon Est et Ouest le 30 juin et le 20 octobre 2018). Plusieurs questionnaires et tests ont été soumis aux personnes interrogées :



- l'échelle de somnolence d'Epworth (mesure du degré de somnolence dans la vie quotidienne),

- l'échelle de somnolence de Stanford (mesure du degré de somnolence au moment de l'évaluation pendant le trajet),

- le test Blast (mesure de la stabilité de l'attention),

- la quantité et la qualité de sommeil en général et la nuit précédant le départ en vacances.

