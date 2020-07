Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

La répartition du budget automobile 2019 en Renault Clio 0.9 TCe 90 ch Energy Intens s'effectue ainsi :

Source :

L' Automobile Club évalue àled'uneachetée neuve.Cette estimation est réalisée sur la base de l' achat neuf et de la conduite d'une Renault Clio 5 portes 0.9 litre TCe de 90 chevaux en version Energy Intens.L'estimation de l'Automobile Club est établie sur la base de l' achat du véhicule neuf à son prix catalogue de 20 100 euros et sur la reprise d'une Renault Clio d'occasion de 4 ans à sa cote Argus, soit 7 440 euros.Emettant 100 g de CO2 au km, la Renault Clio 0.9 litre TCe 90 ch est dans la zone neutre du bonus malus écologique en 2019.Le conducteur a parcouru 8 998 km dans l'année.Chaque kilomètre parcouru revient à 0,781 euro pour un budget annuel 2019 de 7 029 euros.La Renault Clio essence TCe 90 ch génère sur l'année une dépense en carburant de 881 euros grâce à la consommation réduite de son moteur trois cylindres turbo à injection directe (6,5 litres aux 100 km de consommation mixte).Du fait de la réduction de l'écart du prix à la pompe des carburants essence et gazole (1,50 euro le litre de super SP95 pour 1,441 euro le litre de diesel) et des consommations mixtes (6,5 litres aux 100 km de consommation mixte pour une Clio essence TCe 90 ch contre 5,1 litres aux 100 km de consommation mixte pour une Clio diesel dCi 90 ch), il faut parcourir 16 300 km dans l'année pour que la Clio diesel soit plus économique que la Clio essence. Au-delà de 16 300 km dans l'année, la Clio diesel est plus économique de la Clio essence.Achat moins reprise : 3 218 eurosFrais financiers: 364 euros Assurance : 820 eurosCarburant: 881 eurosEntretien: 939 eurosGarage: 600 eurosPéage: 207 eurosTotal: 7 029 eurosPrix au km: 0,781 euroAutomobile Club