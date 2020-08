Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

La répartition du budget automobile 2019 en Dacia Logan 1.5 dCi 75 chevaux Confort s'effectue ainsi :

L' Automobile Club évalue àled'uneachetée neuve et revendue au bout de 4 ans.Cette estimation est réalisée sur la base de la conduite d'une Dacia Logan 1.5 Blue dCi 75 chevaux en version Confort.L'estimation de l'Automobile Club est établie sur la base de l' achat du véhicule neuf à son prix catalogue de 12 960 euros et sur la reprise d'une Logan d' occasion diesel de 4 ans (2015) ayant parcouru 34 000 km et dont la cote Argus est de 5 950 euros.Sur la base d'un kilométrage de 8 998 km dans l'année, la compacte low cost a représenté un coût annuel en gazole de 674 euros. Son moteur diesel à 90 g de CO2 au kilomètre lui vaut la zone neutre du bonus malus écologique à l' achat en 2019.Chaque kilomètre parcouru revient à 0,577 euro pour un budget annuel 2019 de 5 195 euros.Le poste "achat moins reprise" s'élève à 1 794 euros.Avec 5 195 euros de coût annuel pour 8 998 km parcourus, la Dacia Logan diesel coûte sur l'année 2 013 euros de moins que la Clio diesel (7 208 euros).Achat moins reprise : 1 794 eurosFrais financiers: 168 euros Assurance : 692 eurosCarburant: 674 eurosEntretien: 1 060 eurosGarage: 600 eurosPéage: 207 eurosTotal: 5 195 eurosPrix au km: 0,577 euroAutomobile Club