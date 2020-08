Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

La répartition du budget automobile 2019 en Toyota Prius s'effectue ainsi :

L' Automobile Club évalue àled'uneachetée neuve et revendue au bout de 4 ans.Cette estimation est réalisée sur la base de la conduite d'une Toyota Prius vendue au prix catalogue de 30 300 euros et sur la reprise d'une Toyota Prius au bout de 4 ans (2015) ayant parcouru 63 000 km à sa cote Argus de 12 650 euros.Sur la base d'un kilométrage théorique de 15 895 km dans l'année, la compacte hybride a représenté un coût annuel en essence de 1 198 euros. Sa technologie hybride essence à 75 g de CO2 au kilomètre lui vaut la zone neutre du bonus malus écologique à l' achat Chaque kilomètre parcouru en Toyota Prius revient à 0,622 euro pour un budget annuel 2019 de 9 885 euros.Le poste "achat moins reprise" s'élève à 4 455 euros, avec un poste achat de 30 300 euros.Avec 9 885 euros de coût annuel pour 15 895 km parcourus, la Toyota Prius coûte sur l'année 53 euros de plus qu'une Peugeot 308 diesel 1.6 litre HDi 130 ch (9 832 euros).Achat moins reprise : 4 455 eurosFrais financiers: 378 euros Assurance : 1 036 eurosCarburant: 1 198 eurosEntretien: 1 872 eurosGarage: 600 eurosPéage: 346 eurosTotal: 9 885 eurosPrix au km: 0,615 euroAutomobile Club