Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité Des conseils pour reprendre le volant après deux mois de confinement À partir du 11 mai, des usagers de toutes sortes,



Tous les usagers de la route doivent réapprendre à partager la route et retrouver leurs réflexes sur le bitume après une longue période sans pratique.



Certains vont découvrir un nouveau mode de locomotion pour éviter les transports publics qui transgressent toutes les mesures de distanciation physique.



Les se détacher de leur téléphone portable au volant, téléphone devenu essentiel durant les deux mois de confinement Covid-19.



Pour d'autres, il faudra que la joie de la liberté de déplacement retrouvée ne fasse pas oublier la nécessité de conduire en toute sobriété.



La Sécurité des comportements de prudence.



Pendant le confinement, sur des routes désertées, certains automobilistes ont adopté des comportements à risque ou pris de mauvaises habitudes de circulation concernant la vitesse.



Les radars automatiques ont enregistré une augmentation de 12% des grands excès de vitesse (supérieurs à 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée) du 30 mars au 5 avril par rapport à la dernière semaine avant le confinement.



Beaucoup d'automobilistes ont pris de la liberté avec les limitations de vitesse sur des axes peu fréquentés.



Beaucoup de piétons ont pris l'habitude de marcher sur des routes vides de circulation.



La Sécurité routière rappelle qu'il est essentiel de respecter l'ensemble des règles de circulation et de redoubler de vigilance lors de ce retour sur les routes pour permettre à chacun de rouler en toute sécurité.



Pour accompagner les usagers à reprendre la route, la Sécurité routière rappelle les principales règles à respecter, ainsi que les



- Vérifier l'état général du véhicule avant de prendre le volant : pneus, frein, niveau des liquides, batterie, fonctionnement des essuie glaces, etc.

- Redoubler de vigilance envers les usagers sans carrosserie : piétons, vélos, trottinettes... en vérifiant notamment souvent les angles morts.

- Ne pas téléphoner en conduisant.

- Allonger les distances de sécurité, le temps que l'ensemble des usagers de la route retrouvent ses réflexes sur le bitume.



Source : Sécurité routière

À partir du 11 mai, des usagers de toutes sortes, voitures mais aussi vélos, trottinettes, scooters ou moto,... retrouvent la route.Tous les usagers de la route doivent réapprendre àetsur le bitume après une longue période sans pratique.Certains vont découvrir un nouveau mode de locomotion pour éviter les transports publics qui transgressent toutes les mesures de distanciation physique.Les conducteurs doivent, téléphone devenu essentiel durant les deux mois de confinement Covid-19.Pour d'autres, il faudra que la joie de la liberté de déplacement retrouvée ne fasse pas oublierLa Sécurité routière invite les automobilistes Français à avoir sur la routePendant le confinement, sur des routes désertées, certains automobilistes ont adopté desLes radars automatiques ont enregistré une augmentation de 12% des grands excès de vitesse (supérieurs à 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée) du 30 mars au 5 avril par rapport à la dernière semaine avant le confinement.Beaucoup d'automobilistes ont pris de la liberté avec les limitations de vitesse sur des axes peu fréquentés.Beaucoup de piétons ont pris l'habitude deLa Sécurité routière rappelle qu'il est essentiel deet delors de ce retour sur les routes pour permettre à chacun de rouler en toute sécurité.Pour accompagner les usagers à reprendre la route, la Sécurité routière rappelle les principales règles à respecter, ainsi que les équipements de sécurité obligatoires et recommandés pour les usagers les plus vulnérables:- Vérifier l'état général du véhicule avant de prendre le volant : pneus, frein, niveau des liquides, batterie, fonctionnement des essuie glaces, etc.- Redoubler de vigilance envers les usagers sans carrosserie : piétons, vélos, trottinettes... en vérifiant notamment souvent les angles morts.- Ne pas téléphoner en conduisant.- Allonger les distances de sécurité, le temps que l'ensemble des usagers de la route retrouvent ses réflexes sur le bitume.: Sécurité routière

Eric Houguet, 11/05/2020 Sécurité routière • Des conseils pour reprendre le volant après deux mois de confinement

Voir les autres thèmes