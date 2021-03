Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Il y a quelques années, le choix du type de motorisation de sa



Les petits rouleurs avaient tout intérêt à rouler dans un véhicule fonctionnant à l'essence alors que les gros rouleurs réalisaient des véhicule fonctionnant au gazole.



Plusieurs évènements ont complexifié le choix du type de motorisation au cours des dernières années.



La baisse de l'écart à la pompe du prix du carburant Diesel avec l'essence rend la motorisation Diesel nettement moins évidente à rentabiliser.



Les normes d'homologation Euro 6d rendent le véhicule à motorisation Diesel plus cher à produire et donc augmentent son prix de vente.



Le rôle du politique dans le Diesel bashing et le réchauffement climatique aboutissent à des interdictions de circulation dans les grandes villes, via des vignettes Crit'Air.



Déjà mises en place à Paris, dans la Métropole du Grand Paris, Grenoble-Alpes-Métropole et dans la Métropole de Lyon, les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) ont pour objectif de réduire la pollution atmosphérique dans les zones denses les plus polluées.



Les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) sont amenées à se multiplier dans en 2021.



La création de sept nouvelles zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) est acté par décret pour 2021 dans la loi d'orientation des mobilités: Métropole d'Aix-Marseille-Provence, Métropole Nice-Côte d'Azur, Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, Toulouse Métropole, Montpellier-Méditerranée Métropole, Eurométropole de Strasbourg et la Métropole Rouen-Normandie.



En 2025, le dispositif des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) va devenir obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants.



Depuis le 1er juillet 2019, la circulation dans Paris intra-muros des véhicules autres que Crit'Air verte, 1, 2, 3 et 4 est restreinte.



Les véhicules portant la vignette Crit'Air 5 (véhicules diesel Euro 2 immatriculés entre 1997 et 2000) ne peuvent plus circuler à Paris de 8h à 20h, du lundi au vendredi.



En résumé, après avoir atteint un pic de 72% des ventes de véhicules en France en 2012, la motorisation Diesel ne cesse de décliner depuis près de 10 ans. En 2020, la motorisation Diesel ne pèse plus que 31% du marché.



La baisse de la motorisation Diesel va se poursuivre.



Les constructeurs



La suppression des versions roulant au Diesel concerne la totalité des constructeurs commercialisant jusqu'alors des véhicules à motorisation Diesel. Et elle prend de plus en plus d'ampleur ave le temps.



Les restrictions de circulation sont amenées à concerner des véhicules Diesel de plus en plus récents au cours des prochaines années.



Les véhicules portant la vignette Crit'Air 4 (1er juin 2021, et dans la métropole du Grand Paris sous réserve d'une prise d'arrêté par les communes concernées.



Bref, acheter un véhicule fonctionnant au Diesel en 2021 n'est guère une idée rentable. C'est dans la plupart des cas une très mauvaise idée, à l'exception du gros rouleurs conservant son véhicule Diesel quelques années dans le cadre d'une location longue durée.



Outre la quasi-impossibilité d'amortir le surcoût de la motorisation Diesel, l'interdiction de circulation qui va frapper les véhicules récents fonctionnant au Diesel va faire diminuer la cote des véhicules Diesel sur le marché de l'occasion.



L'zones à faible émission dans lesquelles la motorisation thermique n'est pas du tout la bienvenue.



Une zone à faible émission (ZFE) est un territoire dans lequel est instaurée une interdiction d'accès pour certaines catégories de véhicules qui ne répondent pas à certaines normes d'émission et sont donc jugés polluants.



Les zones à faibles émissions (ZFE) visent à rendre l'air des villes plus propre en diminuant les émissions de polluants atmosphériques liées au trafic routier (NOx, PM10, PM2,5 et composés organiques volatils).



Les zones à faibles émissions (ZFE) sont autorisées à limiter la circulation aux véhicules les moins polluants, selon des critères de leur choix (périmètre, horaires, types de véhicules), donc à interdire la circulation aux véhicules considérés comme étant les plus polluants selon leur vignette Crit'Air.



Les futures interdictions de circulation dans les zones à faibles émissions (ZFE) vont concerner progressivement l'ensemble des véhicules à moteurs thermiques en circulation.



L'interdiction de circulation des voitures diesel « Crit'Air 3 » est programmée dans la métropole du Grand Paris à partir de mi-2022.



Les voitures diesel récentes « Crit'Air 2 » seront ensuite interdites de circulation (2024 dans la métropole du Grand Paris).



La perspective de se voir frapper d'interdiction de circulation dès 2024 avec une voiture Diesel moderne achetée en 2021 est totalement dissuasive.



Puis, les voitures essence immatriculés depuis 2011 (Crit'Air 1) feront l'objet des mêmes interdictions de circulation (2030 dans la métropole du Grand Paris).



A partir de 2030, seuls les véhicules électriques « Crit'Air 0 » seront autorisés à circuler dans la métropole du Grand Paris.



Dans cet



La motorisation essence a réalisé d'immenses technologiques progrès au cours des dernières années. La



La motorisation hybride essence auto-rechargeable présente l'avantage de diminuer la



La motorisation hybride essence rechargeable permet de rouler au quotidien en électrique. Les économies faites au quotidien sont néanmoins faibles par rapport au surcoût très important de cette technologie.



La motorisation bicarburation essence/GPL, présente exclusivement chez



En 2021, la motorisation électrique est chère à l'



L'infrastructure de recharge électrique est insuffisante.



Les bornes de recharges rapides de 150 kW sont peu nombreuses, notamment sur les axes routiers.



La recharge sur des bornes publiques est compliquée du fait de la multitude d'opérateurs, de la nécessité de disposer d'un abonnement et de l'impossibilité de régler la recharge électrique avec une carte bancaire..



L'autonomie de la



Il n'y a aucun doute sur le fait que la technologie des batteries va continuer à enregistrer des progrès importants en terme d'autonomie et de recharge au cours des prochaines années.



Bref, c'est probablement trop tôt pour acheter un



En 2010, la Peugeot



En 2020, la



La vitesse de l'innovation technologique de la motorisation électrique a conduit à une autonomie multipliée par 3 sur une période de 10 ans.



Ce rythme spectaculaire du progrès technique de la



De même que la mise en place d'une infrastructure dense de recharge rapide, une baisse significative effective de la vitesse de la recharge et des bornes de recharges multi-opérateurs permettant un usage de type "connect and pay" et un paiement de la charge avec un moyen de paiement courant.



Selon les spécialistes de la filière électronique, « l'électronique de puissance » va vivre une révolution technologique majeure avec des performances du véhicule électrique en rupture: évolution des composants électroniques, meilleure gestion de l'énergie, allègement des batteries et augmentation de leur autonomie.



Disposer avant 2025, d'un véhicule électrique ne pouvant offrir toutes ces fonctionnalités semble prématuré, à moins de vouloir faire partie des "early adopters".



L'élément déclencheur du passage à l'électrique étant réglementaire (interdiction de circulation des véhicules essence dans les métropoles à partir de 2030), il n'y a pas nécessité d'être en avance sur la mise en œuvre effective de la réglementation des zones à faibles émissions.



Il s'agira juste d'acheter un véhicule électrique doté d'une autonomie réelle de plus de 500 kilomètres et doté d'un chargeur rapide de 150 kW au prix d'un véhicule thermique avant 2030.

