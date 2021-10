Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

L'achat d'un véhicule d'occasion peut parfois être à l'origine de très mauvaises surprises.



Source : DGCCRF Fiche pratique sur les obligations du vendeur d'un L'peut parfois être à l'origine de trèsSoyez vigilant sur vos droits. Le vendeur professionnel est tenu de respecterqui protègent le consommateur.Les véhicules en vente ou exposés en vue de la venteet portant, en caractères apparents et de mêmes dimensions, les- la dénomination de vente : la marque, le type, le modèle, la version, le cas échéant, la variante du modèle, le mois et l'année de la première mise en circulation ;- le kilométrage total parcouru s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou s'il peut être justifié. A défaut, le kilométrage au compteur suivi de la mention "non garanti" ;- le prix de vente toutes taxes comprises qui sera effectivement payé par le consommateur, hors coût du certificat et des frais d'immatriculation.Ces mentions doivent être identiques à celles figurant sur les documents commerciaux (bon de commande, bon de livraison, facture) remis lors de la vente.Undoit vous être remis : bon de commande, bon de livraison ou facture.Il doit comporter les- la dénomination de vente ;- le mois et l'année de la première mise en circulation ;- le kilométrage total parcouru ou non garanti ;- les indications de prix ne doivent pas prêter à confusion pour le consommateur : il convient de préciser notamment le coût détaillé des prestations payantes supplémentaires ; le prix doit être indiqué toutes taxes comprises ;- la date limite de livraison doit figurer. Elle constitue une des clauses du contrat et son non-respect autorise l'acheteur à annuler la vente ;- le mode de financement : préciser sur le bon de commande « au comptant » (sans crédit) ou « à crédit » (par un organisme de crédit proposé par le vendeur ou choisi par le client). Dans le cas du recours à un crédit, la vente est subordonnée à l'obtention du prêt : le consommateur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours après signature de l'offre préalable de crédit.Avant la conclusion du contrat de vente, pour tout véhicule de plus de 4 ans,Il doit avoir été. Il est conseillé deLe procès-verbal de contrôle technique informe avant la vente sur l'état des organes de sécurité de la voiture . Il ne porte que sur certains points de contrôle (châssis, suspension, essieux, direction, freinage, éclairage, roues, carrosseries, équipements ).Au vu du bilan technique, l'acheteur peut refuser l' achat du véhicule La remise du procès-verbal de contrôle technique après la vente (au moment de la livraison par exemple) constitue une infraction pénale.Le vendeur doit fournir à l'acheteur leet les documents nécessaires à l'utilisation du véhicule :- un certificat de déclaration de cession (document cerfa n° 13754*02 du ministère de l'intérieur) ;- le certificat d'immatriculation carte grise ) barré et portant la mention « cédé ou vendu le » suivie de la signature du vendeur ;- un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation, qui assure le paiement par l'ancien propriétaire de ses contraventions ;- un certificat de gage ou de non-gage datant de moins d'un mois ;- un certificat de contrôle technique datant de moins de 6 mois ;- un certificat de garantie commerciale, le cas échéant.Examinez la carrosserie, le moteur, l'intérieur de la voiture.Consulter le carnet d'entretien et les factures des interventions effectuées. Aucune disposition réglementaire n'oblige le vendeur à remettre ces documents. Il appartient à l'acheteur de les demander : ils constituent un élément d'information important sur l'historique du véhicule et son usage.Notez le kilométrage compteur et comparez-le à celui donné par le vendeur et à celui mentionné sur les factures d'entretien fournies afin de déceler d'éventuelles anomalies ;Essayez le véhicule pour vérifier le fonctionnement du moteur, la tenue sur route, les freins, l'embrayage, etc.Consultez le site du ministère de l'intérieur pour connaître l'historique des véhicules HistoVec.interieur.gouv.frLa garantie légale ou des vices cachés s'applique à condition que le défaut soit grave et qu'il empêche l'usage normal du véhicule. Il faut prouver que le défaut était caché et qu'il existait avant l'achat. Si une action judiciaire est intentée, elle doit être faite dans un délai bref.La garantie commerciale, dite du constructeur couvre certains défauts et pièces défectueuses durant une période limitée (6 mois, un an). L'étendue de cette garantie figure sur le bon de commande.: DGCCRF Fiche pratique sur les obligations du vendeur d'un véhicule d'occasion de Septembre 2020