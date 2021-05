Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Il est courant d'acheter une



L'achat d'une voiture est le second poste budgétaire des Français après l'immobilier.



L'achat d'un bien immobilier passe sans discussion par un financement bancaire via un crédit immobilier.



La particularité du bien immobilier est la stabilité (et même la progression régulière de la valorisation du bien immobilier depuis de nombreuses années sur de nombreux territoires) de la valeur du bien immobilier. Dans ce cas, outre le montant élevé du bien immobilier qui nécessite de manière obligatoire un financement bancaire, le financement du bien immobilier par un crédit immobilier fait financièrement sens. Après avoir régler les mensualités du crédit immobilier pendant une durée moyenne de 15 à 20 ans, l'acheteur du bien immobilier se retrouve l'unique propriétaire d'un bien immobilier dont la valorisation est supérieure à son



Si le poste second poste budgétaire des Français après l'immobilier, la structure même du produit automobile est significativement différente au niveau financier et patrimonial.



La valorisation du produit automobile ne va cesser de baisser au cours des 10 premières années.



Au bout de 5 ans, une voiture est valorisée à environ 40% de son prix d'achat.



Au bout de 10 ans, une voiture est valorisée à environ 10% de son prix d'achat.



Le véhicule va conserver une valorisation de l'ordre de 8% de son prix d'achat environ au cours des années suivantes.



S'endetter via un crédit automobile sur une période de 5 ans sur la base d'un taux annuel effectif global (TAEG) de 3,5% pour être après 5 ans propriétaire d'un produit automobile qui ne vaut plus que 40% de son prix d'achat neuf n'est pas financièrement une bonne idée.



S'endetter via un crédit automobile sur une période de 10 ans sur la base d'un taux annuel effectif global (TAEG) de 4,5% pour être après 10 ans propriétaire d'un produit automobile qui ne vaut plus que 10% de son prix d'achat neuf est financièrement et en terme de patrimoine une erreur manifeste.



L'achat au comptant est financièrement préférable au crédit automobile sous réserve de disposer des fonds permettant de financer la totalité du véhicule.



Dans le cas ou l'acheteur ne dispose pas de la totalité des fonds permettant de financer la totalité du véhicule, la sagesse financière serait d'opter pour un véhicule moins puissant, d'un niveau d'équipement moins élevé et de renoncer à certaines des options souhaitées. Eventuellement d'opter pour un véhicule de catégorie inférieure.



S'il s'agit de renouveler un véhicule roulant en bon état, le report du renouvellement du véhicule pendant quelques années peut permettre de disposer des fonds manquants au bout de quelques années afin de financer l'



L'achat automobile avec paiement comptant a tendance à allonger la durée de détention du véhicule qui sur le plan strictement financier est le moyen permettant d'alléger le poste budgétaire représenté par l'achat d'une voiture.

