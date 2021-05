Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

Il est courant d'acheter une crédit automobile, d'une location avec option d'achat ou d'une location longue durée.



Il est courant d'acheter une voiture à travers un financement sous forme d'un, d'uneou d'uneL' achat d'une voiture est ledes Français après l'immobilier.L'achat d'un bien immobiliervia un crédit immobilier.La particularité du bien immobilier est la(et même la progression régulière de la valorisation du bien immobilier depuis de nombreuses années sur de nombreux territoires). Dans ce cas, outre le montant élevé du bien immobilier qui nécessite de manière obligatoire un financement bancaire, le financement du bien immobilier par un crédit immobilier fait financièrement sens. Après avoir régler les mensualités du crédit immobilier pendant une durée moyenne de 15 à 20 ans, l'acheteur du bien immobilier se retrouve l'unique propriétaire d'un bien immobilier dont la valorisation est supérieure à son prix d'achat. Dans le même temps, l'acheteur dispose de l'usage du bien immobilier et fait l'économie d'un loyer mensuel.Si le poste automobile est le second poste budgétaire des Français après l'immobilier,La valorisation du produit automobileAu bout de, une voiture est valorisée àde son prix d'achat.Au bout de, une voiture est valorisée àde son prix d'achat.Le véhicule va conserver une valorisation de l'ordre deTous les mois, vous remboursez uneA la fin du crédit, vous êtes l'S'endetter via un crédit automobile sur une période de 5 ans sur la base d'un taux annuel effectif global (TAEG) de 3,5% pour être après 5 ans propriétaire d'un produit automobile qui ne vaut plus que 40% de son prix d'achat neufS'endetter via un crédit automobile sur une période de 10 ans sur la base d'un taux annuel effectif global (TAEG) de 4,5% pour être après 10 ans propriétaire d'un produit automobile qui ne vaut plus que 10% de son prix d'achat neuf est financièrement et en terme de patrimoine une erreur manifeste.L'est financièrement préférable au crédit automobile sous réserve de disposer des fonds permettant de financer la totalité du véhicule au comptant.Dans le cas ou l'acheteur ne dispose pas de la totalité des fonds permettant de financer la totalité du véhicule, la sagesse financière serait d'opter pour un véhicule moins puissant, d'un niveau d'équipement moins élevé et de renoncer à certaines des options souhaitées. Eventuellement d'opter pour un véhicule de catégorie inférieure.S'il s'agit de renouveler un véhicule roulant en bon état, le report du renouvellement du véhicule pendant quelques années peut permettre de disposer des fonds manquants au bout de quelques années afin de financer l' achat automobile au comptant.S'il s'agit de renouveler un véhicule volé ou un véhicule mécaniquement en panne ou encore un véhicule refusé au contrôle technique pour des défauts majeurs nécessitants des dépenses importantes, le crédit automobile est la seule et unique solution pour faire l'acquisition d'une voiture.Encore faut-il utiliser le crédit automobile de la manière la plus adaptée qui soit.C'est à direEviter les durées supérieures à 5 ans.Eviter les reports de la 1ère mensualité qui au final rendront le coût total du crédit plus élevé.Assurez-vous que le taux d'intérêt est fixe.Privilégier une durée de crédit automobile courte de manière à bénéficier de taux bas (comptez un TAEG de 1% sur une durée de prêt de 1 an et de 2% sur une durée de prêt de 2 ans).Avec le taux annuel effectif global (TAEG), vous avez une totale connaissance du coût représenté par le crédit automobile.L'établissement financier prêteur connait l'affectation de la somme prêtée, ce qui a un côté rassurant en cas d'éventuelles difficultés dans le remboursement du crédit automobile.L'établissement financier prêteur veillera à ce que vous soyez en situation financière de pouvoir rembourser les échéances mensuelles. C'est à dire que votre budget mensuel (ressources mensuelles déduction faites de l'ensemble de vos charges mensuelles) vous permet de rembourser les mensualités de votre crédit auto