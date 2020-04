Les conseils de LaTribuneAuto.com pour rouler en toute sérénité

L'



L' assurance auto prend en charge les personnes et les biens matériels en cas d'accident.Le conducteur peut choisir librement parmi les formules d' assurance proposées et souscrire à des garanties complémentaires (« garantie conducteur », « vol », « incendie », « bris de glaces », « tierce collision », « tous risques », etc.).Découvrez nos conseils et critères pour souscrire en ligne à l'assurance auto de votre véhicule en fonction de vos besoinsL' assurance automobile au titre d'une garantie en responsabilité civile est obligatoire pour rouler en France.Dans le cadre de la dématérialisation et du e-commerce, le conducteur peut souscrire à une assurance auto en ligne.La démarche est "identique" à celle suivie dans l'agence d'une compagnie d'assurance avec un conseiller.Sur internet, le conducteur est "guidé" par un formulaire de souscription à un contrat d'assurance auto en ligne.Le conducteur peut réaliser un devis d'assurance auto en ligne à tout moment et sans attente.La rapidité de la réalisation d'un devis d'assurance auto en ligne permet de réaliser en quelques clics plusieurs devis personnalisés et de comparer les devis d'assurances autos Les devis réalisés sont adaptés à votre profil de conducteur, au véhicule conduit et à la politique tarifaire des compagnies d'assurance.Le devis d'assurance auto personnalisé est élaboré sur la base des caractéristiques intrinsèques du véhicule neuf assuré: la marque, le modèle, le carburant, la motorisation, la version, les options et le prix d' achat Certains véhicules spécifiques (véhicules à hydrogène, véhicules hybrides véhicules électriques , véhicules tout-terrain, voitures sans permis) peuvent faire l'objet de conditions particulières.Le véhicule est identifié par la compagnie d'assurance par son numéro VIN. Il est également identifiable via le fichier SIV.S'agissant d'un véhicule d'occasion , les informations relatives à l'année modèle et au kilométrage réel s'ajoutent.Le devis d'assurance auto dépend également du type de trajets effectués (domicile-travail et loisirs ou trajets professionnels) du mode stationnement (voie publique, parking résidentiel extérieur, parking couvert ou parking privatif fermé). Pour les petits rouleurs, des formules d'assurance au kilométrage parcouru permettent de faire baisser la prime d'assurance.Le devis d'assurance dépend également du profil du conducteur.Les « bons conducteurs » bénéficient d'un bonus, alors que les conducteurs responsables d'accidents au cours des dernières années sont « malussés ».Les jeunes conducteurs doivent, la plupart du temps, acquitter une surprime d'assurance liée à leur absence d'expérience de la conduite.Le coût de l'assurance auto va dépendre au final de la formule d'assurance et des garanties complémentaires retenues (« garantie conducteur », « vol », « incendie », « bris de glaces », « tierce collision », « tous risques », etc.).Une fois la formule d'assurance choisie, il n'y a plus qu'à valider le devis assurance auto Le véhicule est assuré à la date retenue par le conducteur. Sachant que la circulation d'un véhicule nécessite une assurance auto, le conducteur a tout intérêt à faire démarrer l'assurance auto le jour de la livraison du véhicule.